Tegnell: Personer mellan 18-29 sämst på att följa riktlinjerna

Ytterligare 39 personer har registrerats som avlidna i covid-19 under midsommarhelgen, enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror. Anders Tegnell sa under tisdagens pressträff att siffran över det totala antalet döda med covid-19 i Sverige, 5.161, är ”förskräcklig”.

– Det lilla positiva är att vi sakta men säkert är på väg åt rätt håll, sa Anders Tegnell.

Anders Tegnell påminde om att svenskarna bör fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer även under sommaren, och säger att det är positivt att många svenskar, över 80 procent, uppger att de har anpassat sitt beteende under pandemin. Siffrorna kommer från de undersökningar Folkhälsomyndigheten gjort tillsammans med Novus under våren.

Statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: Magnus Andersson/TT

– I stort sett alla håller bättre avstånd än annars. Många arbetar hemifrån eller väljer bort kollektivtrafik, och det har varit stabilt över tid. Hur man har anpassat sig har legat på väldigt höga nivåer, tidvis uppger nio av tio att de gjort det, sa Anders Tegnell.

Även Svante Werger från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) berättade under presskonferens om opinionssiffror. I MSB:s fall rörde det sig om de senaste resultaten från de opinionsmätningar man gör tillsammans med Kantar Sifo.

Siffrorna visar bland annat att en av fyra svenskar uppger att de kommer att stanna hemma hela sommaren. Bara några procent uppger att de kommer att resa utomlands. En stor andel uppger att de kommer att ha ett förändrat beteende även när pandemin är över och restriktionerna är lyfta.

– Mer än en fjärdedel uppger att de kommer att komma hemifrån mer, sa Svante Werger .

Lena Ag, generaldirektör vid Jämställdhetsmyndigheten berättade under presskonferensen att den ökade isolering och tid i hemmet som pandemin innebär ökat risken för våldsutsatta.

– Möjlighet att ta del av stödinsatser under skoltid eller arbetsplatser som fungerat som en frizon för våldsutsatta har försvunnit. Det blir lättare för våldsutövare att kontrollera vilka kontakter de utsatta tar, sa Lena Ag.

Lena Ag berättade vidare att det i april gjordes fler anmälningar om kvinnomisshandel än under samma period förra året. Hon säger att det ännu är för tidigt att dra slutsatser om de siffrorna, men att bland annat kvinno- och tjejjourer har upplevt ett ökat tryck.

– BRIS Stödtelefon tog i maj emot 25 procent fler samtal än i maj förra året. Och det är betydligt fler samtal som handlar om våld.

Hon berättar att jämställdhetsmyndigheten på sin webbsida nu presenterat en checklista med den information som kommuner ska tillhandahålla sina medborgare för att minska förekomsten av kvinnomisshandel och hedersvåld.

