Tegnell: Råd om isolering till 70-åringar kan lättas i veckan

Den 27 mars rekommenderade Folkhälsomyndigheten alla som är 70 år eller äldre att begränsa sina sociala kontakter och att stanna hemma: ”Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt”, skriver myndigheten på sin webbplats.

Nu kan den rekommendationen komma att ändras och istället riktas till personer som är några år äldre.

Anders Tegnell säger att han hoppas att en ny rekommendation för vem som ska stanna hemma kommer under veckan.

– Våra statistiker tittar nu på data från Sverige och om vi kan rucka lite på 70-årsgränsen. Vi tror att svenskar är friskare när de är 70 år än vad kineser och italienare är och då borde man kanske kunna flytta upp gränsen.

Vad är det ni väger in i ett sådant beslut?

– Vi tittar rent praktiskt på de fall vi har haft i Sverige. Är det större risk för en 72-åring än för en 65-åring att bli allvarligt sjuk. Beslutet vi kommer att ta måste vara bra och vetenskapligt grundat så att det blir en så klok gräns som möjligt.

Har ni vägt in att många 70-plussare kanske sitter hemma och mår dåligt av det?

– Vi väger nog inte in just det så mycket. I första hand vill vi lägga en så relevant gräns som möjligt, där risken börjar bli ordentligt stor för att man ska bli ordentligt sjuk. Hur man mår av isolering är svårt att väga in.

En annan fråga som myndigheten undersökt är hur hög dödligheten är bland dem som har smittats i Stockholmsområdet. I fredags gick Folkhälsomyndigheten ut med att siffran för andelen döda av de som insjuknat i Stockholm ligger på 0,6 procent. Det uppgav Lisa Brouwers, analyschef på Folkhälsomyndigheten, för Sveriges Radio.

Anders Tegnell menar att det är för tidigt att ange några säkra siffror:

– I grunden handlar allt om hur stort mörkertalet är. Hur många är det egentligen som varit sjuka och hur många av dem är det som har dött? Det är den siffran vi inte har ännu. Men vi hoppas få bättre data under veckan då vi tittar på hur många som är immuna i befolkningen.

– Men det är möjligt att andelen som har dött i Stockholm är något högre än vi kanske hade kunnat tro. Eftersom det är många på äldreboenden som har avlidit så är det kanske inte förvånande att den siffran ligger lite högre än vad vi trott efter att ha sett hur det är i andra länder.

Och om man slår ut det på riket, vad hamnar siffran då på?

– Då blir det en annan bild. Men där behöver mer data innan vi kan göra en bedömning på riket som helhet.

Den 3 mars sa du i en DN-intervju att dödligheten kunde hamna i nivå med den vanliga säsongsinfluensan, alltså omkring 0,1 procent. Nu verkar det som att den kan bli högre. Är det så?

– Det kan bli något högre. Men den kommer nog att variera väldigt mycket mellan olika åldersgrupper. Bland de riktigt gamla blir den tyvärr nog något högre, som det ser ut nu i alla fall.

Så hur ska man tänka om man är ung, ska man vara orolig?

– Nej, som ung är riskerna väldigt, väldigt små. Där är det fler som dör i trafikolyckor än i covid-19.

Under veckan har det kommit uppgifter från den amerikanska försvarsmakten att 13 sjömän på hangarfartget USS Theodore Roosevelt åter testats positivt för coronavirus sedan de friskförklarats och då ser ut att ha fått tillbaka smittan igen. Hur ser du på det?

– Jag har inte sett just de uppgifterna men av det jag har sett tidigare så är det möjligt att man åter har kunnat påvisa viruset. Vilket inte är så konstigt eftersom man har så känsliga metoder nu. Där har proverna varit negativa under en tid och sedan blivit positiva igen. Det är en annan sak om skulle bli smittad en gång till. Men det verkar extremt ovanligt, om det över huvud taget händer.

Anders Tegnell säger att det sådana exempel finns rapporterat från många ställen i världen och att man också har fall i Sverige, där personer som varit smittade, och som har friskförklarats, sedan åter visat att man har viruset i kroppen.

– Så kan det vara även med andra virusinfektioner så det är inget speciellt med det här viruset.

Så det betyder inte att man har fått tillbaka viruset igen eller smittats på nytt?

– Nej, men viruset kan finnas kvar. Och då är det också tveksamt om det fortfarande är ett levande virus som kan smitta. Det har det nog inte varit utan man kan bära på virusrester.

Och då behöver man inte ens vara sjuk?

– Nej.