Tele2:s haveri: Vem som helst kan avlyssna ditt mobilsvar – utan kod

Tele2 har drygt en fjärdedel av den svenska marknaden för mobilabonnemang med 3,8 miljoner mobilkunder.

DN kan i dag avslöja att Tele2:s system för röstmeddelanden har mycket allvarliga säkerhetsbrister som gör det möjligt för vem som helst att lyssna av andra telefoners mobilsvarsmeddelanden. DN har testat på ett tiotal olika telefoner, med innehavarens medgivande. I samtliga fall har vi kunnat lyssna av meddelanden och även ändra hälsningsmeddelanden. Helt utan att själva ange någon kod.

Metoden är så enkel att det enda som behövs är telefonnumret och en vanlig förekommande nättjänst som simulerar det telefonnummer man vill ringa från. Tele2:s system antar då att det är rätt telefon som ringer och ger fullständig tillgång utan att fråga efter någon kod. När DN testar så kringgår metoden helt och hållet lösenordsskyddet eftersom systemet tror att det är rätt telefon som ringer.

Vi har också framgångsrikt testat att byta lösenord utan att själva behöva ange den ursprungliga koden.

Förutom privatpersoner har Tele2 ett flertal stora myndigheter och företag som kunder, till exempel Kriminalvården, SEB, Nordea och Åklagarmyndigheten. Även åklagare från riksenheten för säkerhetsmål som hanterar känsliga ärenden med bäring på rikets säkerhet använder Tele2:s mobilabonnemang.

Samma brist finns även för fasta nummer i Tele2:s företagslösningar, som bland annat Bonnier News – med tidningar som Dagens Nyheter, Expressen och Dagens Industri – använder.

Även här har vi testat ett tiotal olika telefoner fast med en annan enkel metod som gett tillgång till röstmeddelandesystemet. I systemen finns även sparade meddelanden.

DN har ingen information om att uppgifter ska ha läckt från systemen. Men motsvarande sårbarheter har varit kända i många år.

Exempelvis blev det redan 2011 en stor skandal i fallet med den brittiska tidningen News of the World. Tidningen lades ner efter att det avslöjats hur de hyrt in privatdetektiver som avlyssnat ett stort antal personers telefonsvarare. Bland offren fanns såväl kändisar, kungligheter och brottsoffer.

DN konfronterade Tele2 med uppgifterna på fredagsförmiddagen och har gett bolaget flera timmar på sig att lösa problemen inför publiceringen av denna artikel.

I ett mejlsvar skriver de att de känt till möjligheten att simulera vilket nummer man ringer från. Däremot ska de inte ha förstått att metoden gick att utnyttja för att på det sättet komma åt meddelanden. ”Sedan vi fick kännedom om möjligheten till intrång i röstbrevlådor via vissa webbtjänster som simulerar samtal från utlandet, så har vi förbättrat säkerheten genom att man måste ange sin fyrsiffriga kod när man ringer sin röstbrevlåda.”

Varför har ni inte gjort något för att stoppa möjligheten att komma åt meddelanden på det här sättet?

– Det har varit en lucka som har varit okänd, säger Viktor Wallström, kommunikationschef på Tele2.

Tele2 skriver i mejlsvaret till DN:

”Vi har i dagsläget ingen kännedom om några fall där kunder har påverkats. Vi ser alltid allvarligt på incidenter av den här typen och gör vårt yttersta för att de inte ska upprepas.”

Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig tillsynsmyndighet på området. Anna Montelius, ställföreträdande chef för enheten för säkra kommunikationstjänster, säger till DN att hon bedömer att de kommer få ärendet på sitt bord:

– Det låter som något allvarligt – inte alls bra. Det skulle kunna vara en integritetsincident i enlighet med våra regler. Om Tele2 upptäcker en sådan ska de göra en incidentrapport till oss inom 24 timmar till oss – det vill säga antagligen från när ni ringde och sade det. När vi får in rapporten granskar vi den och får då överväga om vi ska inleda ett tillsynsärende, säger Anna Montelius.