Thorwaldsson hoppas på uppgörelse om arbetsrätten

Den 15 juni lämnar LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sitt uppdrag efter åtta år på posten. När DN träffar honom i LO-borgen håller han på att tömma sitt rum enligt ett system där en flyttlåda ska vara kvar på LO, en ska tas med hem och resten går i papperskorgen. En bok han skrivit själv hamnar i lådan som ska hem medan en bok om Fredrik Reinfeldt hamnar i återvinningen.

– Det är omöjligt att inte bli självcentrerad i ett sånt här uppdrag, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Tidigare i veckan har utredningen om en förändrad arbetsrätt landat på regeringens bord och de fackliga organisationerna har samfällt dömt ut den som alltför arbetsgivarvänlig. Nu ökar trycket på arbetsmarknadens parter att förhandla fram en egen lösning. Om det lyckas kommer utredningen att förpassas till arkivet.

Trots att flera LO-förbund lämnade förhandlingarna om arbetsrätten i våras är Karl-Petter Thorwaldsson optimistisk om att parterna ska hitta en lösning.

– Vi har båda mycket att vinna på att göra upp om det här tillsammans. Parterna har en unik möjlighet under hösten, säger han.

LO slåss bland annat för att stärka positionen för de 700.000 människor som i dag saknar en tillsvidareanställning.

Vad skulle konsekvenserna bli om parterna inte kan enas?

– Det är svårt att överblicka. Om parterna inte kommer överens så kommer S, C och L tvingas att starta en förhandling om vad som ska bli en ny lagstiftning för arbetsrätten. Det står i januariavtalet och det har Stefan Löfven förbundit sig till. Allt jag vet om Stefan Löfven och S är att de inte sviker det de har skrivit under på. Då är det upp till C och L att starta en sådan förhandling.

Foto: Paul Hansen

I en debattartikel skrev du: ”Vi kommer aldrig acceptera att en socialdemokratiskt ledd regering driver igenom försämringar i arbetsrätten” - vad finns det för förutsättningar för att göra verklighet av det hotet?

– Vi har en fördel i att vi har en statsminister som faktiskt kan arbetsrätten. Det är ganska snårigt. Men Stefan har jobbat med det här nästan i hela sitt vuxna liv så han vet vad olika saker betyder. Han har varit väldigt tydlig med att utredningens förslag inte bibehåller balansen mellan parterna.

Men vad menar du med att ni inte kommer att acceptera en socialdemokratiskt ledd regering?

– Vi har ju facklig-politisk samverkan. Vi har varit väldigt tydliga från dag ett med att det här med balans mellan parterna är viktigt för oss. I facklig-politisk samverkan kommer vi att se till att det blir så.

Hur kan ni ha så högt tonläge när ni var med och släppte igenom januariavtalet där arbetsrätten var en del?

– Vi trodde att utredaren skulle läsa direktiven och januariavtalet med samma ögon som vi har gjort. På ett sätt skulle det ha varit mycket svårare för oss om han hade gjort det. Om han hade lagt förslag med tre-fyra saker som är bra för oss och tre-fyra saker som är bra för motparten - då hade det varit ganska svårt.

Ångrar du att ni släppte fram januariavtalet?

– Nej. Sverige var utan regering sedan tre månader och var i ett parlamentariskt kaos som vi inte upplevt tidigare. Det var friskt vågat av Stefan Löfven att inte ge upp chansen att bilda regering utan extra val och utan att skänka makten till Sverigedemokraterna.

– Under den här våren har vi haft anledning att vara tacksamma till både januariavtalet och samarbetspartierna. Vi har ett bra samarbete med C och L om krispaketen.

Tror du på allvar att S är berett att riskera regeringsmakten för att ta strid om arbetsrätten?

– Det är bara att kolla vad Stefan Löfven sagt efter utredningen. Sen står och faller inte regeringsmakten med utredningen. Det står i januariavtalet att det ska ske förändringar av arbetsrätten men det behöver inte se ut som de förslag som nu kommit.

Det står i januariavtalet att om inte parterna kommer överens så ska utredningens förslag gälla?

– Men det står också att det ska vara balanserat och det är det inte. Det ger för mycket makt till arbetsgivarna och för stor maktförlust för arbetstagaren.

Vad är det viktigaste som LO åstadkommit under din tid som ordförande?

– Egentligen är det att vi har slagit oss fria från 1990-talets bojor om ekonomin. Under min tid har LO bland annat utmanat Riksbanken om räntan och vi har slagits för stora investeringar i välfärden.

– I dag har vi en annan ekonomisk politik i Sverige, vi har inte det jättestora överskottsmålet och vi jobbar mycket mer med investeringar. Det känns riktigt bra.

En växande del av LO-medlemmarna röstar på SD istället för S. Hade ni kunnat göra något annorlunda?

– Jag tror det. Under lång tid gav vi oss ut och pratade om SD:s nazistiska och rasistiska förflutna. Vi ägnade väldigt mycket tid åt det och insåg inte tillräckligt snabbt att de LO-medlemmar som gått från S till SD redan hade räknat in att det var ett nasse-parti, men tyckte ändå att de representerade något annat än makten. Hur knäppt det än kan vara så är många av dem som gått från S till SD de mest utsatta av våra medlemsgrupper. Det är de som har sjukersättning eller a-kassa i perioder och som kunde säga att det är invandrarnas fel att de inte kunde leva samma liv som de gjort innan.

– Det var först 2016-2017 som vi bytte fokus till att prata om SD som ett tydligt högerparti. Att de gjorde upp med Moderaterna och accepterade vinster i välfärden.

Foto: Paul Hansen

Ser du det som ett misslyckande att ni inte har lyckats behålla arbetarväljarna?

– Ja. Jag kan inte säga att det är ett personligt misslyckande men för arbetarrörelsen är det naturligtvis ett misslyckande att främlingsfientliga krafter i opinionsundersökningar har 20 procent av väljarstödet.

– Just nu finns en urvrede i världen. Jag tror att de ökade klyftorna innebär att många känner att de inte är med på tåget. Det samverkar med att vi får en växande medelklass som skildras i medierna och blir norm för vad livet ska vara. Helt plötsligt sitter du där hemma och tänker, fan, jag skulle vilja vara en av dem på Solsidan men jag är den där besvärliga gubben som inte riktigt hänger med. Där finns drivkraften för en folklig vrede.

Hur yttrar sig det här i Sverige menar du?

– Till exempel genom att vi har gått från att ha en av världens bästa a-kassor till att ha den tionde eller elfte sämsta inom OECD. Eller en sjukförsäkring som utförsäkrar folk - det leder till att den relativa fattigdomen har och ökat och att vi har fler som står utanför samhällsbygget och känner utanförskap.

Vilken linje bör S driva i de pågående migrationsförhandlingarna?

– Jag kan inte säga vilken position LO kommer att ta i detta, men en sak är säker: det kommer inte att bli en återgång till hur det var innan 2015. Det finns inget folkligt stöd för det och jag tror ingen kommer att driva den frågan särskilt långt.

Bör S och M göra upp om migrationen?

– Det ligger mycket i att göra upp om migrationspolitiken med långsiktiga åtgärder och då är det väldigt bra att göra upp över blockgränsen. Jag tror att det finns en seriös syn på migration som skulle kunna bäras av de stora partierna.

Hur oroad är du för den ekonomiska nedgång som följer med coronakrisen?

– Det ser ljusare ut än vad många bedömare trott under våren. Svenskt näringsliv och svensk ekonomi har en väldigt fin motståndskraft. Om det kommer en andra våg och världens ekonomier måste stänga ner igen så finns det ingen som klarar det här bra. Men om verksamheten kan komma igång på allvar efter semestrarna så är vi positiva till att det kommer att gå bra.

Har LO något ansvar för att arbetsförhållandena inom äldrevården ser ut som de gör?

– Där tror jag faktiskt att vi kan svära oss fria. Vi har påtalat detta på alla upptänkliga sätt. Jag tror ingen kan säga att LO inte har sagt att det är för jävligt att en tredjedel av personalen i äldreomsorgen är visstidsanställda.

– Man kan inte driva äldreomsorg med visstidsanställda. Du måste ha en trygg anställning och utbildade människor. Det kan inte vara en restpost för en låg kostnad. Det kostar mycket att ha en bra välfärd. Men nu har vi sett att om vi inte tar den kostnaden så klarar inte våra gamla de sjukdomar vi har i dag och som vi kommer att få i framtiden.