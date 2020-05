Tidigare chef på Orsa rovdjurspark döms efter björnattack

På förmiddagen den 4 augusti 2017 gick den 19-årige djurskötaren Robert Lindvall in i ett björnhägn på Orsa rovdjurspark. Han hade arbetat i parken i 48 dagar och skulle hålla i en aktivitet tillsammans med en nederländsk familj som skulle få prova på att vara djurskötare i parken. De skulle lägga ut mat och rengöra platsen.

Under aktiviteten grävde sig två björnar in under stängslet och tog sig in i hägnet där Robert Lindvall befann sig tillsammans med den besökande familjen. Medan den nederländska familjen lyckas fly över ett högt elstängsel blir Robert Lindvall attackerad av björnen. En beväpnad kollega kommer till hägnet och avlivar björnen – men för Robert är det för sent och han avlider senare av sina skador.

I november förra året väcktes åtal kring händelsen. Två av djurparkens dåvarande chefer har åtalats för arbetsmiljöbrott och grovt vållande till annans död samt framkallande av fara för annan. Åklagaren har på att Grönklittsgruppen AB ska få en företagsbot på minst 8 miljoner kronor.

Enligt åklagarna har de tidigare cheferna varit oaktsamma, eftersom det enligt stämningsansökan var allmänt känt bland personal och parkledning att björnarna var grävningsbenägna. De åtalade har nekat till brott. En av dem, den tidigare vd:n hävdar att han delegerat arbetet med säkerheten till djurparkschefen. Djurparkschefen hävdar å sin sida at han utgick från att ett grävskydd fann på plats.

På måndagen föll domen. Den tidigare anläggningschefen döms för arbetsmiljöbrott bestående i vållande till annans död och framkallande av fara för annan. Chefen döms till villkorlig dom och dagsböter.

Anläggningschefen har enligt domen genom vårdslöshet ”brustit i säkerhetsarbetet genom att underlåta att göra de riskbedömningar och säkerhetsrutiner som behövdes för att förhindra att björnar grävde sig in i hägn där människor vistades”.

Han har genom detta orsakat djurskötaren Robert Lindvalls död och framkallat fara för den nederländska familjen som befann sig i hägnet under aktiviteten, enligt domen.

Den tidigare vd:n frikänns, eftersom han enligt domstolen inte kan anses ha brustit i sin tillsyn av anläggningschefens arbete med säkerheten.

Grönklittsgruppen som äger rovdjursparken döms att betala företagsbot på 2,5 miljoner kronor. Anläggningschefen och Grönklittsgruppen döms att betala skade­stånd till var och en av den avlidnes anhöriga med 30 000 kr.