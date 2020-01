Tidningsbud kidnappades och misshandlades – nu inleds rättegången

Klockan 06.50 den 12 augusti fick polisen ett första samtal från en boende i ett lägenhetshus i Kristianstad. Inringaren berättar att hon hört ”en incident i trappan med ett tidningsbud” och att hans vagn har stått utanför dörren sedan 05.00-tiden, enligt polisens utskrift från samtalet.

”Jag hörde att han sa ’snälla, jag har inte gjort nåt, jag har inte nåt, jag bara delar ut tidningar’”, säger hon till polisen under samtalet.

Nästa larmsamtal kom klockan 11.19 – denna gång till SOS. En annan granne berättar att han ser två nakna blodiga män springa på taket. Där den ena med knivar jagar den andra mannen.

Under timmarna mellan larmen ska tidningsbudet ha hållits fången av en 25-årig man. I polisförhör berättar budet att han först tvingades ner i källaren. Där berättar mannen att han under knivhot ska ha pressats att klä av sig naken, dricka ur en ginflaska och även sniffa kokain. 25-åringen ska även ha tagit tidningsbudets mobil och skickat sms till mannens sambo: ”Kommer sent. Jobbar över, hälsa barn”. Även budets arbetsgivare ska ha fått ett lugnande sms.

Efter det ska tidningsbudet ha förts till 25-åringens lägenhet. Tidningsbudet berättar för polisen att han låg på golvet samtidigt som han blev rispad och skuren över hela kroppen med kniv.

Efter flera timmar fick tidningsbudet ett tillfälle att fly.

Från den misstänktes balkong flydde tidningsbudet till taket. Foto: Bild ur polisens förundersökningsprotokoll

I polisförhör berättar tidningsbudet att han tog i av all sin kraft för att resa sig upp, öppnade balkongdörren och tog sig ut på ett tak där han sprang för sitt liv. Efter sig hade han 25-åringen som fortfarande var beväpnad med knivar, berättar flera vittnen för polisen.

Vid takets slut blev ett fönster räddningen för tidningsbudet.

”Jag tänker att det är den enda chansen jag har. Så jag hoppar där, och lyckas få tag i fönstret och tar mig in... så faller jag bara ihop på golvet...”, säger han i förhör.

Samtidigt hade tio polispatruller och ambulans larmats till platsen.

Flera vittnen såg tidningsbudet och den misstänkte springa på taket. Foto: Bild ur polisens förundersökningsprotokoll

Innan den misstänkte 25-åringen kunde gripas tog han sig först in i en lägenhet och skrämde en tioårig flicka, vilket den misstänkte själv har berättat i förhör.

25-åringen lyckades även fly undan tre poliser och tog sig in i ytterligare en lägenhet genom en öppen altandörr. I bostaden fanns en funktionshindrad man. Enligt polispatrullen som grep 25-åringen hittade de honom hoppandes jämfota på den funktionshindrade mannens rygg. 25-åringen ska även ha slagit den funktionshindrade i huvudet med ett tillhygge upprepade gånger, enligt åklagaren.

25-åringen greps och uppfattades, enligt polisen, som okontaktbar.

Mannen åtalades strax före julafton för människorov, synnerligen grov misshandel och hemfridsbrott mot fyra målsäganden. På torsdagen inleds rättegången.

I stämningsansökan skriver åklagaren att brottet ska anses som grovt bland annat på grund av det stora antalet knivskärningarna som tidningsbudet utsattes för och eftersom våldet utövats under en längre tid.

25-åringen, som hela tiden har nekat till brott, menar att tidningsbudet och han skulle ”frälsa varandra” genom en rituell åderlåtning. Samtidigt säger den åtalade i polisförhör att han inte minns flera av händelserna.

– Han förnekar i princip att han gjort sig skyldig till brott över huvud taget. Det är den inställningen han haft i förundersökningen, och jag förmodar att det är samma som han kommer ha i rätten. Men vi ska diskutera hans inställning, jag har inte gått igenom det fullt ut med honom ännu, säger 25-åringens advokat Peter Olofsson inför rättegången.

Advokaten vill inte yttra sig om sin klients sinnestillstånd vid händelsen. Det har dock gjorts en paragraf 7-undersökning av mannen, det som kallas en ”liten sinnesundersökning”, men vad den visar vill inte advokaten gå in på.

Peter Olofsson anser det är ett ”ett märkligt händelseförlopp”.

– Han förnekar inte att han utfört de olika gärningarna. Det är hans förklaringar som är lite annorlunda.