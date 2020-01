Tio frågor till Demokraternas Martin Wannholt: ”Göteborg är egentligen Sveriges rikaste kommun”

Brukar du ställa ut nyårslöften? Vad hoppas du av dig själv för 2020?

– Ja, jag vill lägga mer av min tid på att träffa de många göteborgare som hör av sig till mig och som vill förbättra vår stad.

Vad var det politiskt bästa i Göteborg under 2019?

– Vi i Demokraterna lyckades stoppa linbanehaveriet och rädda Göteborg från ytterligare kommunalt slöseri. Vi har också fått upp frågan om utflyttningen av barnfamiljer från Göteborg på den politiska agendan.

Vad var politiskt mindre bra i Göteborg under 2019?

– Alliansens stora budgetsvek mot förskolan, skolan och därmed Göteborgs framtid.

Vad känner du är det mest angelägna att åstadkomma politiskt i Göteborg 2020?

– Fler politiker måste inse att det är politiken som är ett problem i sig. Göteborg är egentligen Sveriges rikaste kommun och om politiken lär sig att prioritera och omfördela till det kommunala grunduppdraget så kan vi faktiskt få bra välfärd, trygghet och utbildning i vår stad.

Ser du framför dig att Göteborg behöver höja kommunalskatten om ett år?

– Nej, inte om man sköter kommunen på ett bra sätt.

Är det inte lite synd, ändå, att linbanan inte blir av? Kollektivtrafik som också kunde ha varit en iögonfallande del av bilden av Göteborg...

– Nej. Göteborg behöver stora satsningar på den riktiga kollektivtrafiken. Linbanan blev orimlig sett till kostnaderna och den begränsade nyttan.

Klimatfrågan är i centrum för politiken. Hur gott klimatsamvete har du själv? Någon tanke på förändringar under 2020?

– Västlänksbygget släpper ut 40.000 ton koldioxid per år, vilket aldrig kan kompenseras. Kraftvärmeskatten har stängt Ryaverket i Göteborg, vilket ökar utsläppen med 50.000 ton per – på grund av att EU redan ligger 100 miljoner ton under utsläppstaket. Vi i Demokraterna tycker att vi har den bästa klimatpolitiken och vi hoppas få mer stöd för vår linje om bland annat fossilfri fjärrvärme i Göteborg och snabbare elektrifiering inom transportsektorn.

Tänker du se någon av Håkan Hellström-konserterna? Vilken är i så fall din Håkan-favoritlåt?

– Jag gillar Håkan men ska nog gå på Iron Maiden istället.

Du har en alldeles politik-ledig dag och vädret är gott, vilken är din favoritplats i staden att ta dig till då?

– Slottsskogen!

