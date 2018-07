Tiodygnsprognos – mer värme och torka väntar Sverige

Torka och värme har drabbat stora delar av Sverige hårt under sommaren. Enligt SMHI:s tiodagarsprognos kommer det varma vädret fortsätta även denna vecka och in i nästa vecka.

– I allmänhet över landet blir det mellan 25-30 grader framåt onsdag eller torsdag, men på en del håll blir det över 30 grader, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

SMHI har utfärdat klass 2-varningar för extremt höga temperaturer i östra Götaland och östra Svealand, där väntas temperaturerna komma upp i just 30 grader eller mer.

För övriga södra Sverige, utom Hallands län och västra delarna av Västra Götaland, gäller en klass 1-varning för mycket höga temperaturer.

Stora delar av landet kommer att bli fortsatt utan regn, men under måndagen och tisdagen kommer ett regnområde in över fjällområdet.

– Det är områden med regn och åska som tar sig in över in fjällen, från Härjedalsfjällen och upp längs fjällkedjan. Kanske tar det sig in en bit över inlandet under veckan, säger Sandra Andersson.

Läs mer: Sverige saknar nationella riktlinjer för att hantera värmens hälsoeffekter

Sedan i maj har det varma vädret hållit i sig och med ett stort antal skogsbränder, rekordlåga grundvattennivåer och uteblivna skördar önskar många en förändring i väderläget.

– I vanliga fall så rör sig luften ganska mycket och lågtryck som vandrar in över Skandinavien är vanligt. Vi brukar ju ha ganska varierande väder i Sverige, säger Sandra Andersson.

Varför värmen har stabiliserat sig så länge finns det ingen enkel förklaring till enligt Sandra Andersson, men situationen som råder nu brukar av meteorologerna kallas för en ”blockering”.

– Vi har ett ganska fastlåst väderläge, som gör att det kan bli längre perioder med samma väder. Nu i form av värme, men det kan ju också vara åt andra hållet med mycket regn.

Forskaren: Så gör du för att kunna somna i värmen

Högtrycket har parkerat över norra Europa och gör det svårt för mer ostadigt väder att ta sig in.

– När högtrycket blir tillräckligt kraftigt så håller det emot. Det gör att de lågtryck som bildas på Atlanten i stället går en bana norr om Skandinavien. Så i stället för att putta undan varandra hjälper hög- och lågtrycken varandra att ligga stilla.

Under slutet av veckan och i början av nästa vecka kan lite mer ostadigt väder kämpa sig in över landet, men om det blir så finns det ännu ingen säker prognos för.

– Vi kan gå mot ostadigare väder. Det är områden med regn som närmar sig Skandinavien, om de tar sig in eller inte är fortfarande osäkert. Men prognosen börjar antyda att det kan ta sig in områden med regn eller skurar, säger Sandra Andersson.

Läs mer: Lantbrukarnas situation allt mer desperat: ”Vi talar om krisläge”

I hela Sverige, utom Lapplandsfjällen, råder det risk för skogsbränder och på måndagen varnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att brandrisken kan nå extrema nivåer under veckan, framför allt i södra Sverige och Mälardalen.

– Det är ett extremt torrt på många håll i landet. Om man ser väderläget som har varit och det som kommer så är det torrt och varmt. Det är torrt långt ner i marken och det behövs mycket regn för att få ner brandrisken ordentligt, säger Sandra Andersson.

Läs mer: Så här ser skogsbränderna ut från rymden