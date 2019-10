Tonåring skadad i skottlossning i Huskvarna

Polisen bekräftar för lokala medier att en person har förts till sjukhus.

– Vi har arbetat med detta under natten men har inte någon misstänkt. Det har varit avspärrat på platsen under natten och vi kommer att fortsätta med en kriminalteknisk undersökning under dagen, säger Thomas Agnevik, presstalesperson hos polisen i region öst, till TT.

Polisen uppger för TT att det är en tonåring som är skadad, men vill inte lämna några uppgifter om personens skadeläge.

Flera personer kommer att förhöras under fredagen.