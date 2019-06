Trafiktätaste vägarna i midsommar – här du bör vara extra försiktig

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Torsdagen och söndagen under midsommarhelgen är de trafiktätaste dagarna på hela året – då antalet dödade och skadade nästan alltid ökar.

Trafikverket listar fyra huvudstråk som kommer att vara extra belastade. En är E6 på västkusten från Strömstad ner till Båstad.

– E6 sväljer mycket trafik, men när man svänger av från vägen kan det bli köer, säger presschef Bengt Olsson.

Även E22 från Norrköping till Kalmar, samt sträckan över Ölandsbron, kommer att vara hårt belastad.

– Vi har visserligen byggt ut vägen så att den är säkrare än tidigare, men Ölandsbron är alltid en midja. Jag tror inte att det har varit någon midsommar utan kö över bron.

Ett tredje stråk är trafiken från Mälardalen upp till Siljansområdet i Dalarna, där riksväg 40, 50 och 70 får sin beskärda del av midsommartrafiken.

– Det är en hel del mindre vägar där som inte är vana att svälja mycket biltrafik.

Det fjärde stråket är från Stockholm norrut mot Roslagen, på E18 mot Norrtälje och E4 mot Uppsala.

– Utfarten från Stockholm kommer att vara ganska tjock under torsdagen. Vi ser risk för proppar. Men det är samma sak söderut mot Södertälje och västerut mot Kungsängen.

Enligt Trafikverket kan man räkna med en hel del bilar ute på vägarna från lunchtid fram till 20-tiden på torsdagen samt mellan 7 och 14 på midsommarafton. Myndigheten anser dock inte att det är någon idé att välja mindre vägar i stället för stora.

– Problemet med midsommar är att det inte finns några vägar man kan undvika, det handlar snarare om att ha en inställning om att det är mycket folk ute på vägarna.

Söndagen brukar inte vara riktigt lika trafiktät, eftersom många börjar sina semestrar i samband med midsommarhelgen.

Trots att antalet dödade har minskat något de senaste åren räknas ändå midsommar som en svart trafikhelg. Många blir fortfarande allvarligt skadade.

Trafikverket uppmanar alla att sänka hastigheten och ta det lugnt på vägarna. Välj mötesfria vägar och vägar med fartkameror.

– Det bästa är låta resan bli en del av ledigheten. Ta det extra lugnt och håll ner farten. Man tappar inte humöret om man är inställd på det här från början.

SMHI varnar för att det är risk för stora regnmängder under torsdag eftermiddag. Skyfall, kraftig åska och mycket hårda vindbyar kan drabba länen Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Örebro, Östergötland och Kalmar utom Öland. Regnandet väntas pågå under tre timmar – men risken kan minska under dagen om prognosen ändras.

Läs mer: Stockholmare – så här blir din trafiksommar