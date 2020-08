Trängsel hindrade räddningsinsats vid drunkningstillbud

Polisen fick larmet vid halv sextiden på söndagseftermiddagen. Då hade ambulans och räddningstjänst redan ryckt ut till ett drunkningstillbud på en badplats i Åhus i Skåne,

Men när de kom fram till badplatsen tog de sig inte ut på bryggan.

– Det var för mycket folk på bryggan och de tog sig inte fram. Så vi kom till platsen och skingrade folksamlingen, säger Jimmy Modin.

Polisen är fortfarande på plats vid badet. De uppmanar folk att hålla sig borta från olycksplatsen.

Räddningstjänsten arbetar också de fortfarande på platsen, och söker igenom vattnet med dykare.

– Gudskelov har vi ingen som rapporterats saknad. Men vi dyker nu för att försäkra oss om att det inte finns någon i vattnet, säger Jimmie Ask, inre befäl på räddningstjänsten i Kristianstad.

Larmet kom in efter att bryggan kantrat med många människor som stod på den, och inringaren var rädd för att personer hamnade under bryggan, berättar Jimmie Ask.

Han beskriver att det var väldigt mycket folk på badplatsen då räddningstjänsten kom dit, och att de inte lyckades skingra folksamlingen.

– Det var väldigt mycket människor, en stimmig situation och hög ljudvolym. Så jag har väl inte fog för att säga att folk inte lyssnade på oss, men de hörde oss i alla fall inte, säger Jimmie Ask.

Han betonar vikten av att snabbt lämna väg för räddningstjänsten, som har mycket utrustning med sig vid drunkningstillbud, och att parkera bilar så att räddningsvägarna är fria.

– Det är svårt att säga hur många minuter eller sekunder vi försenades på grund av trängseln. Men varenda sekund räknas och det handlar om liv och död. Vi kör väldigt snabbt till sådana här olyckor och gör allt just för att spara sekunder. Då ska det inte vara så att vi hindras när vi kommit fram, för att bilar eller människor är i vägen.