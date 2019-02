Polisen åkte ut till platsen efter larm från anhöriga som upptäckt mannens skador efter att ha kommit till bostaden.

– Vi tror att brottet har skett tidigt under fredag morgon eller under natten (mot fredag, reds anmärkning), en stund innan vi fick in ärendet strax efter 11, säger Calle Persson vid polisen.

Polisen är förtegen angående vad som föranlett misshandeln. Tre personer är anhållna misstänkta för mordförsök och grovt rån och en fjärde person är anhållen i sin frånvaro.

– Det är en fjärde person anhållen i sin frånvaro som vi söker och är angelägna om att få tag på, säger Anna Göransson vid polisen.

Under lördagen ska polisen höra mannen, något som tidigare inte varit möjligt på grund av hans svåra skador.

Anhöriga har via sociala medier beskrivit hur mannen utsatts för mycket kraftigt och utstuderat våld under en längre period.

– Jag känner till de uppgifterna, men det är inget jag kan kommentera, säger Calle Persson.

Bostaden har spärrats av och under lördagen pågår fortfarande teknisk utredning av brottsplatsen samt analys av målsägandes kläder för att säkra eventuella spår.