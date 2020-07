Tre personer begärs häktade för bussmord i Kiruna

Sent på onsdagskvällen larmades polis om ett bråk på en lokalbuss i centrala Kiruna. På platsen hittades en 21-årig man knivskuren. Mannen avled senare under natten och på torsdagen anhölls tre personer, misstänkta för mord alternativt dråp.

Under fredagsförmiddagen begärdes männen häktade av kammaråklagare Lindha Strömberg. Häktningsförhandlingarna inleds i Gällivare tingsrätt klockan 13.30 på fredagseftermiddagen.

En av de häktade är i 45-årsåldern medan de övriga två är under 18 år, meddelar Lindha Strömberg. Hon bekräftar att det rör sig om en pappa och två söner.

Offret och de misstänkta gärningspersonerna ska ha varit bekanta sedan tidigare.

– De känner varandra och det finns en konflikt. Men jag vill inte säga något mer om motivbilden utan vi utreder vad som hänt i första hand.

Den yngre sonen har enligt Norran erkänt att han deltog i handlingen – men hävdar nödvärn.

– Han medger i förhör att han har utdelat våldet. Jag menar att det kan vara så men det behöver nödvändigtvis inte vara på det sättet, säger hans försvarare, advokat Jonas Westerlund till Norran.

Både pappan och den äldre sonen förnekar mord. Den senare medger viss misshandel.

– Han erkänner att han har varit på platsen och säger att det uppkom en situation som gjorde att han tvingades försvara sig, säger advokat Frida Larsson som försvarar pappan till Norran.

Under torsdagen meddelade Hörvalls buss att de ställde in all lokaltrafik i Kiruna till följd av händelsen. På fredagen var trafiken i gång som vanligt.