Trendbrottet: Resorna till fjällen ökar

Ända sedan coronapandemin var ett faktum och restriktioner infördes har resandet inom Sverige minskat stort jämfört med förra året. Trots att många undvikit en utlandssemester har trenden hållit i sig i hela landet även under sommaren, med ett undantag. Under de senaste två veckorna har resorna till flera fjällområden, bland annat Åre och Härjedalen, till och med ökat enligt analyser av Telia på användares mobildata.

– Det är väldigt intressant, och det sticker ut. Vecka 29 var första gången vi såg en ökning av aktivitet inom kommuner i typiska fjällområden som Åre och Härjedalen, och det har hållit i sig också vecka 30, säger Kristofer Ågren, chef för data insights på Telia.

Resandet upp till fjälltrakterna har legat på lägre nivåer under pandemin, men under förra veckan vände kurvan i stället brant uppåt, enligt Telias siffror. Från Stockholm till Åre ökade resorna med hela 34 procent under vecka 29 jämfört med i fjol, till Härjedalen var ökningen 18 procent. Fjällbesöken fortsatte även under förra veckan. Från Uppsala ökade till exempel resorna till Härjedalen med 36 procent.

– Det verkar som att det är många som drar till fjällen under ledigheten. Man verkar gilla att gå ut att vandra där det inte finns så mycket folk, det känns ju väldigt logiskt och sympatiskt tycker jag, säger Kristofer Ågren.

Bortsett från det ökade intresset för fjällen fortsätter resandet i övriga landet att ligga på en betydligt lägre nivå enligt Telias analys. Till populära resemål som Gotland, Öland och Halland har resandet återhämtat sig något under sommaren, men ligger fortfarande på mellan 25–30 procent lägre än förra året.

– Det är ungefär vad de räknat med också, vilket våra siffror bekräftar. Så om folk säger att det fortfarande är mycket folk på Gotland så stämmer det, även om det är 20–30 procent mindre så handlar det fortfarande om ganska mycket människor, säger Kristofer Ågren.

Analysen mäter förutom resandet mellan kommuner och regioner även aktiviteten i varje kommun. I såväl Åre som Härjedalen och Sälen har man sett en ökat aktivitet den senaste tiden. Även i Stockholm, något som man inte brukar se.

– Man kan se en liten ökning kring Stockholm vilket vi tror beror på att det är lite mer folk i Stockholm jämfört med 2019. När folk reser i väg mindre, så får man mer rörelse, säger Kristofer Ågren.

Folks minskade lust för att resa har pågått sedan mitten på mars men har återhämtat sig något. Störst tapp syntes det under vårens högtider, där resorna under påsk och Kristi himmelsfärd på sina håll minskade med upp till 90 procent jämfört med ett normalår.

Den 13 juni släppte Folkhälsomyndigheterna på restriktionerna och gav grönt ljus för att folk utan symtom att resa. Under onsdagen valde UD att häva avrådan från resor till fler EU-länder, bland annat Norge och Danmark. Reseavrådan till länder utanför EU gäller fortsatt till den 31 augusti.