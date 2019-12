Trettio sekunder och sex knivhugg – vad låg bakom det dödliga bråket i Nordstan?

30 sekunder. Så lång tid tar hela händelseförloppet, från det att knivarna dras fram tills de sista knivhuggen i ryggen. Sedan ligger en 19-årig man på golvet i Nordstan i Göteborg och drar sina sista andetag.

Med en stor kniv i handen springer gärningsmannen mot svängdörrarna på väg till Centralstationen. På vägen ut stöter han till en flicka.

– Hon blev så chockad och jag blev rädd av hennes rädsla liksom. Då tänkte jag: shit den här kniven måste jag bli av med. Så jag slängde den och valde att springa, skulle gärningsmannen senare berätta i förhör med polisen.

Det är strax före midnatt mitt i sommaren och mycket folk i rörelse. Han är drogpåverkad, berusad och uppe i varv. Han springer mot Drottningtorget och sätter sig på nians spårvagn.

På vagnen upptäcker han att han blöder kraftigt från ena armen. Andra resenärer vill ringa 112 men han skriker åt dem att låta bli. Vid Gamlestadstorget inser han att han måste uppsöka vård och går av vagnen. Han grips på sjukhuset.

En polisman ska senare berätta att den unge mannen hade ett stort behov av att prata av sig. Gång på gång frågar han om 19-åringens är död.

– Det skulle kännas så jävla skit. För jag vill inte ha nån annans fucking, jävla liv på mina händer, jag är ingen mördare.

Fem månader senare ställs han inför rätta vid Göteborgs tingsrätt för mord. Men vad hände? Varför dödade han 19-åringen?

Mannen, i dag 22 år gammal, är sedan tidigare dömd för ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen men har, enligt försvarsadvokaten Ulrik Smedberg, ingen historia av våld.

Han hade flyttat till Göteborg ett år tidigare för att komma bort från sitt kriminella sammanhang i sin hemkommun i mellersta Sverige.

Av samtal med hans kontaktperson framgår att han kämpade för att ordna upp sitt liv. Han upplevde att 22-åringen var färdig med sitt kriminella liv och ville ”leva Svenssonliv” med jobb och familj.

Kontaktpersonen noterade också i en rapport att 22-åringen ”pendlar mellan hopp och förtvivlan”.

”I takt med att vi har haft någon aktivitet som syftar till att nå målet så uppfattas ungdomen som mer hoppfull. Dock finns en påtaglig skörhet med tanke på hur ungdomen reagerar på motgångar och när det inte går tillräckligt snabbt.”

Under utredningens gång framgick att han missbrukade cannabis och lugnande tabletter. Ett urinprov som togs på sjukhuset bekräftade att han dagen för knivdådet var både berusad och narkotikapåverkad.

Brottsplatsen efter knivdådet. Här hittades bland annat den avlidne 19-åringens kniv och grytlappen som den misstänkte använde som knivskydd. Foto: Polisen

Hur det 19-åriga dödsoffret och den misstänkte kände varandra är oklart. Redan på sjukhuset sade 22-åringen att han inte ens vet visste vad offret hette, något han upprepade även senare.

19-åringen brukade, liksom den åtalade, spendera mycket tid i centrala delar av Göteborg. Även han hade tagit droger och druckit den kvällen. Veckan före dådet ska de, enligt den åtalade, ha träffat på varandra och drabbat samman vid två tillfällen.

Första bråket ska ha skett i närheten av Järntorget. Den åtalade ska då ha kallat 19-åringen för ”luffare” varpå han ska ha svarat med att hota honom med kniv.

Den andra sammandrabbningen ska ha ägt rum dagen innan knivdådet vid Gustav Adolfs Torg. Även då ska 19-åringen ha plockat fram sin kniv.

Nästa gång ville 22-åringen vara redo, berättade han i förhör. När han lämnade lägenheten den 19 juli för att åka in till stan tog han med sig en kökskniv, lindade in den i en grytlapp och stoppade in i strumpan. En kompis noterade kniven och bad honom att vara försiktig.

När de lämnade gångtunneln fick 22-åringen syn på 19-åringen. Det som skedde därefter fångades av olika butikers övervakningskameror från flera vinklar.

Den misstänkte beskrev händelseförloppet såhär:

– När jag såg honom då var det liksom... ja, då var det igång. Vi behövde bara se varandra, förstår du, han drog sin, jag drog min. Han högg mig, jag högg honom. Och sen, som tur är, lever jag. Och han gör inte det.

19-åringen blev knivhuggen sex gånger – i ansiktet, bröstet och ryggen. De sista fyra knivhuggen utdelades när han låg svårt skadad på golvet. Då hade 19-åringen redan fått det dödande hugget i hjärtat.

På frågan varför han fortsatte hugga trots att offret redan låg nere, svarade 22 åringen:

– Han kanske bara spelade.

00:29. För att förstå kronologin i knivslagsmålet använde sig polisen av relativt ny teknik för att återskapa händelserna utifrån det omfattande videomaterialet. Foto: Polisen

Utredarna hade omfattande filmmaterial från händelsen men ingen av kamerorna hade fångat händelsen från början till slut. Den stora utmaningen för polisen och åklagaren blev att få grepp om kronologin, något som kan vara avgörande för hur man ser på brottet.

Därför beslutade de att ta hjälp av ett produktionsbolag för att klippa ihop materialet och göra en animerad rekonstruktion. Tekniken är relativt ny i Sverige och har bland annat använts för att återskapa lastbilens färd i samband med terrordådet på Drottninggatan.

– Till att börja med så fick vi en gemensam tidslinje på filmerna och kunde vända rätt de filmer som är speglade. Det har varit centralt för utredningen att få se vad som hände och i vilken ordning.

Åklagaren Stefan Lind har valt att rubricera brottet som mord.

– Vi tror att han hade som uppsåt att döda honom. Jag tycker att man ser på filmen att det finns en tydlig attack. Han springer fram och offret hinner inte göra något.

Hur kommer det sig att ni åtalar för mord och inte dråp?

– Det kan vara svårt att hävda dråp i ett läge när man har beväpnat sig. Det att han avslutar det hela med fyra rejäla hugg i ryggen hjälper inte heller saken.

22-åringen har hela tiden hävdad att han har handlat i självförsvar. Hans advokat Ulrik Smedberg delar upp händelsen i flera steg. Enligt honom hade 22-åringen backat efter den första attacken. När han då blev knivhuggen i armen uppstod ett annat läge vilket han menar innebär att hans klient agerade i nödvärn när han utdelade det dödande knivhugget.

– Det är två fulla, påtända unga män som är arga på varandra. Båda två var knivbeväpnade och båda två tog fram sina knivar när de såg varandra. Och då är det förberedelse för ett gemensamt knivslagsmål.

Förutom 22-åringen åtalas även hans kompis för medhjälp. Detta då åklagaren menar att han höll fast en person försökte stoppa knivslagsmålet.

En fråga kvarstår. Varför?

Under hela utredningens gång har polisen och åklagaren försökt hitta ett motiv som förklarar vad konflikten handlar om.

Flera olika teorier presenterades i förhören med vännerna till de båda männen. En del menade att det var ett bråk om en tjej. Det förnekade den misstänkte. Han menade att 19-åringen hade haft en konflikt med hans kusin – en person han vägrar namnge och som polisen inte kunnat lokalisera.

Den medåtalade kompisen trodde i stället att det hängde ihop med händelsen på Järntorget en vecka tidigare.

– Han kallade honom för luffare och det var då allt började. Vi gick bara på gatan och han kallade honom för luffare. Om han inte hade provocerat, hade detta inte hänt, säger han i förhör.

Åklagaren Stefan Lind menar att det inte är ovanligt att bagateller kan urarta till grovt våld.

– Man måste förstå att det inte alltid behöver vara så allvarliga händelser i bakgrunden. Det kan vara flera olika saker som kokar ihop till någon slags frustration och aggression.

Han yrkar på fängelsestraff för båda och utvisning för kompisen. Dom meddelas om två veckor.

