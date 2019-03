Tuffa tider för pollenallergikerna i delar av landet

Fakta. Pollenmedicin

Mellan 2010 och 2018 nästan fördubblades försäljningen av de två vanligaste receptfria läkemedelstyperna mot pollenallergi, enligt siffror från E-hälsomyndigheten.

Klart mest receptfri pollenmedicin per invånare köps i Stockholms län, nästan 37 dygnsdoser per tusen invånare, att jämföra med rikssnittet på cirka 27.

Andelen pollenallergiker har ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet.

Den vanligaste typen av receptfria läkemedel mot pollenallergi är antihistaminer, som ofta säljs i pillerform. År 2010 gick det åt knappt 12 dygnsdoser per tusen invånare av de receptfria antihistaminerna. Åtta år senare var motsvarande siffra drygt 20. Receptfritt kortison stod för sju dygnsdoser per tusen invånare under år 2018.

Källa: Nyhetsbyrån Sirén