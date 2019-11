Tusentals datorer kraschar – NU-sjukvården i stabsläge

Anders Kullbratt är märkbart agiterad. Han är biträdande sjukhusdirektör för NU-sjukvården, en sjukhusgrupp inom Västra Götalandsregionen, och en vältalig person. Men han får flera gånger avbryta sig själv för att be DN:s reporter att inte citera de kraftuttryck han tar till.

– Jag är irriterad över det. Det är ett problem som har pågått sedan i somras. Det är en viss dator som är spridd över hela Västra Götalandsregionen. Jag har 5.000 datorer i min förvaltning och av dem är 1.800 av den här specifika modellen, säger han.

Det handlar om en dator med produktnamnet HP Elitedesk 800 G2 35W.

Enligt Anders Kullbratt blev den på grund av sitt smidiga format populär när den för några år sedan lanserades inom förvaltningen. Nu är den inte lika populär längre.

Under sommaren började hårddiskar att krascha. Den ena efter den andra.

– Vi har bytt ut hårddiskar i den takt de har kraschat, men förra veckan, på torsdag och fredag, så briserade det med datorer som kraschade, säger Anders Kullbratt.

VG-regionens it-support översköljdes av ärenden i en sådan mängd att det inte gick att komma fram för att be om hjälp. Maria Skoglöf, avdelningschef på Västra Götalandsregionens it-avdelning VGR IT, uppskattar att runt 900 hårddiskar har kraschat under loppet av en vecka.

Varför vet hon inte:

– Vi håller på och undersöker olika scenarier och har en dialog med leverantören. Men jag kan i nuläget inte uttala mig om det.

När ett stort antal datorer plötsligt slutade att fungera tvingades Anders Kullbratt och sjukhusledningen inom NU-sjukvården att fatta ett drastiskt beslut.

– Vi gick upp i stabsläge, säger han.

Beslutet fattades i tisdags förmiddag och det finns ännu ingen prognos för när NU-sjukvården kan återgå till att driva verksamheterna enligt vanliga rutiner.

Bristen på datorer påverkar arbetssituationen för personal inom alla NU-sjukvårdens enheter. För att garantera patientsäkerheten har fungerande datorer spridits ut bland verksamheterna och särskild prioritet ges till exempelvis ambulanssjukvården och akutmottagningar.

– Det här blir ett arbetsmiljöproblem för vår personal, men det viktigaste för oss är att säkerställa att vården inte blir lidande, säger Anders Kullbratt.

Det menar han att vården inte blir.

– Vi har sett till att det finns någon eller några fungerande datorer i alla verksamheter, säger han.

Runt 17.000 exemplar av HP Elitedesk 800 G2 35W finns inom hela VG-regionen, men det är bara NU-sjukvården som har drabbats så hårt att order om stabsläge har utfärdats. Och VGR IT:

– Vi gjorde det på tisdagen när vi märkte att det började eskalera, säger Maria Skoglöf.

Även inom SÄS, sjukvården i Södra Älvsborg, har hundratals hårddiskar kraschat och Borås Tidning rapporterade i onsdags om problemen inom VG-regionen.

– Vi bedömer att det här är en allvarlig situation men vi bedömer inte att vi behöver gå upp i stabsläge här på SÄS, säger chefläkare Sara Degerman Carlsson, till Borås Tidning.

Datorerna med de sårbara hårddiskarna har funnits inom regionen i mellan två och tre år och skall enligt plan bytas ut åren 2020 och 2021. Ett akut problem har varit brist på hårddiskar att byta med i de trasiga datorerna.

– Men nu har vi leveranser av ny disk på väg in, säger Maria Skoglöf.

Hon vet inte hur länge hennes enhet måste arbeta med höjd beredskap eller när tillräckligt många datorer kommer att ha reparerats för att NU-sjukvården skall kunna återgå till en normal verksamhet.

– Det är väldigt svårt för mig att uttala mig om det nu, säger hon.