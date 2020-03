Tusentals utan ström efter stormen Laura

Under torsdagen larmades det om nedblåsta träd som blockerade vägar runt om i hela Skåne till följd av stormen Laura.

Klass 2-varningar utfärdades på flera håll i Sverige och SMHI rapporterade att stormstyrkan överstigit den initiala prognosen. I Blekinge uppmättes orkanstyrka vid en mätstation. Till följd inträffade stormrelaterade trafikolyckor och tak som lossnat av den kraftiga blåsten, enligt polisen.

– Stormen var som kraftigast under eftermiddagen, då rök någon flaggstång, tak och grejer. Vi hade även mycket nedfallna träd på vägen. Vid en trafikolycka på gränstrakterna mellan Kalmar och Kronobergs län var det en bil som körde in i ett träd, säger Robert Loeffel, presstalesperson för polisen i Blekinge och nordöstra Skåne.

Larmen har varit många till följd av vindbyarna som drog in över Sydsverige. Under det senaste dygnet drabbades omkring 23.000 hushåll av strömavbrott. Blekinge, Kalmar och Skåne var de som drabbades hårdast av stormen Laura.

– Vi har sett att stormen har påverkat Sverige väldigt brett, tyvärr är det svårt att säkra sig för sådana vindar och stormar likt Laura, säger Stina Albing.

2.000 av de 23.000 drabbade hushållen är fortfarande strömlösa och beräknas vara det fram till lördag förmiddag.

– Många resurser är nu ute och jobbar, personalen arbetar där man ser att man gör störst nytta först. Drygt 800 är drabbade i Blekinge, 500 Kalmar, 50 Kronoberg, Skåne 800, Halland 26 och i Jönköping endast ett hushåll. Vi såg en liknande spridning under hela stormförloppet, säger Stina Albing.

Trafikverket beslutade även under torsdagen att ställa in tågtrafiken på ett antal sträckor. Öresundsbron stängdes för all trafik och öppnade för biltrafik vid 16.30-tiden och för tåg vid klockan 17.