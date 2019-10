TV4-granskning: Maktmissbruk när KI rekryterar tandläkarstudenter

Ungefär 2.000 personer söker varje år till Karolinska institutets tandläkarutbildning, men bara 100 kommer in.

En granskning som TV4-programmet ”Kalla fakta” gjort visar att ett antagningssystem som från början var tänkt att bredda rekryteringen i stället snarare ökar snedrekryteringen, och flera fall pekar mot jäv.

Det finns tre sätt att komma in på Karolinska institutets tandläkarutbildning. De två första är de vanliga sätten, via betyg och högskoleprovet. Sedan finns en tredje väg in.

Den har förkortningen Tapil och innebär att den sökande skriver en levnadsbeskrivning och en uppsats och gör en intervju. En kommitté som består av professorer och lärare på KI väljer sedan bakom stängda dörrar ut vilka de anser lämpligast att gå den prestigefyllda utbildningen.

Det är ungefär hälften av tandläkarstudenterna som kommer in via Tapil.

När högskolorna på 1980-talet gavs en möjlighet att införa alternativa antagningsmetoder var tanken att de skulle göra det lättare för personer utan studievana hemförhållanden och grupper som av olika skäl hade svårt att få höga betyg, kanske för att de hade utländsk bakgrund, att komma in på högre utbildningar.

”Kalla fakta”-redaktionen har begärt ut ansökningar och läst levnadsbeskrivningarna och uppsatserna. De är maskade för att de sökande inte ska gå att identifiera, men formuleringar som ”min pappa är tandläkare” finns kvar.

Det förekommer att de sökande skrivit ut namnen på släktingar som arbetar som tandläkare. I flera fall är föräldrar till de som söker anställda på KI:s tandläkarutbildning.

Det visar sig att bland de 730 studenter som antagits via Tapil de senaste 15 åren är 126 barn till tandläkare eller personal på Karolinska institutet. Det är en femtedel.

I den halva av studenterna som tagits in via betyg eller högskoleprov är däremot bara 32 stycken barn till tandläkare eller KI-personal. Den kategorin är alltså ungefär fyra gånger vanligare i kvoten som handplockas av KI:s egen kommitté.

”Kalla fakta” intervjuar flera forskare och lärare på KI – vissa knutna till tandläkarutbildningen, andra inte – som har barn som kommit in via Tapil.

De menar att det inte är så underligt att barn till tandläkare och KI-forskare söker och är engagerade.

– Jag har fler barn, de har gått på KTH där min man har gått. Det blir ju lätt så att äpplet inte faller långt från trädet, säger en tandläkare och KI-lektor som har ett barn som kommit in via Tapil.

Enligt Stein Björkman, tidigare ordförande för Tapil-kommittén, förstår tandläkarbarn vad arbetet handlar om. Han har själv en son som kommit in via Tapil.

En tidigare kommittéledamot, Louise Boman, berättar att Björkman lämnade rummet när beslut skulle fattas om hans sons ansökan. Men alla i kommittén är trots allt kollegor.

– Man kan inte förbjuda tandläkarbarn att söka, säger Boman.

Antikorruptionsrevisorn Louise Brown får ta del av siffrorna. Hon menar att det som framkommer ”självklart är jäv” om man utgår från vad som står i Förvaltningslagen.

– Här har man nästan skapat en monarki, säger Brown.

– Det skapar en liten krets och man får ingen möjlighet att bredda.

– Det som är en röd flagga för mig är om man kan använda de här positionerna för att gynna sina närstående.

I beskrivningen av Tapil på KI:s hemsida finns inget uttryckligt skrivet om att de på detta sätt vill bredda basen för vilka institutet tar in. ”Det alternativa urvalet bygger på den sökandes motivation och lämplighet”, står det.

– Jag vill inte attackera studenter som kommit in på det här sättet, det är inte deras fel, men flera av dem har kommit in på fel grunder. Någon annan borde ha fått platsen, säger Anneli Schönning.

Mellan 2010 och 2013 arbetade hon med att administrera ansökningarna via Tapil. Hon blev alltmer kritisk till hur antagningen gick till och beslutade sig för att lämna KI.

Efter det att TV4 börjat fråga om Tapil har en internrevision på KI fokuserat på misstänkt jäv.