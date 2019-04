Två år efter attentaten på Drottninggatan – extremistmiljöerna växer

Två efter terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017 har Stockholm återgått till det normala – de materiella skadorna är sedan länge reparerade och gärningsmannen avtjänar sitt straff.

Men den senaste tiden har Stockholms stad fått frågor om huruvida det ska bli ett minnesmärke för att hedra offren för terrordådet. Enligt finansborgarrådet Anna König Jerlmyr arbetar staden för det.

– Jag hade gärna sett att minnesmärket stått på plats vid det här laget. Nu säkerställer jag att en tidplan för minnesmärkets uppförande sätts upp. Arbetet framåt behöver givetvis involvera de anhöriga, säger Anna König Jerlmyr.

Att det ännu inte finns ett minnesmärke förklarar Stockholms stad med att det behövs ytterligare tid för att utreda hur en sådan symbol skulle kunna se ut.

Under tiden Stockholms stad utreder utseendet på minnesmärket har regeringen arbetat för att få in nya lagar som kan undvika att Sverige drabbas av ett nytt terrordåd – bland annat den nya kamerabevakningslagen som gör det möjligt för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att under tre månader använda kamerabevakning utan tillstånd, för att till exempel motverka terrorbrott och annan grov brottslighet.

En annan är finansiering av försök till brott samt utbildning och att rekrytering kriminaliseras och även självstudier i terrorsyfte, som att söka information om sprängämnen på nätet eller att delta i vapenutbildning.

Polisen och Säkerhetspolisen har också fått 400 miljoner kronor extra för terrorbekämpning fram till 2020.

Gabriel Wernstedt är pressekretare på Säkerhetspolisen och säger att hotet mot Sverige har ökat under de senaste åren.

– Säkerhetspolisen följer ju dagligen hur de här extremistmiljöerna utvecklas och de brottsaktiva personerna som finns i de här miljöerna. Och där kan vi konstatera att det finns ett fortsatt förhöjt terrorhot mot Sverige, där hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön är störst, men det finns också ett mer långsiktigt hot mot demokratin från vit-makt miljön och den autonoma miljön, säger Gabriel Wernstedt.

Han säger också att gränserna för den offentliga debatten har flyttats fram.

– Det påverkar ju extremistmiljöerna genom att personer som rör sig där försöker att vara extrema i ett redan hårt polariserat debattklimat.

Wernstedt säger att extremistmiljöerna också har vuxit rent fysiskt.

– Redan 2017 talade Säkerhetspolisen om att vi gått från att tala i termer om hundratal till att tala i termer om tusental. Och att bryta den ökningen är en viktig uppgift för säkerhetspolisen men också för hela samhället. Alla delar i samhället behöver hjälpas åt för att komma till rätta med utvecklingen.

Gabriel Wernstedt tycker också att när man talar om hotet från extremistmiljöer, blir det väldigt lätt att fokus hamnar på terrorhotet.

– Där är det hotet från den islamistiska miljön som lyfts upp som det största attentatshotet. Men vi på Säkerhetspolisen kan konstatera att hotet mot demokratin består av mycket mer än terrorattentat. Vi ser att det finns ett mer långsiktigt hot mot demokratin från vit makt-miljön och den autonoma miljön, säger Gabriel Wernstedt.

Sverige har en fortsatt förhöjd terrorhotnivå, en trea på en femgradig skala. Nivån har varit densamma sedan 2010, med undantag för en kortare period 2015-16 då terrorhotnivån höjdes till en hög nivå (en fyra). Under den tiden har det inträffat terrordåd i Sverige. Förutom dådet på Drottninggatan i Stockholm 2017, inträffade ett attentat på skolan Kronan i Trollhättan 2015 där tre personer miste livet. Dessutom ett misslyckat terrorattentat på Drottninggatan 2010 då en man med bombbälte sprängdes till döds.

– Inom ramen för den förhöjda terrorhotnivån kan terrorbrott inträffa. Och det bör man vara medveten om och vaksam på sin omgivning. Men samtidigt är det så att om vi ändrar vårt sätt att leva så har ju då terrorister och extremister på något sätt nått ett mål. Det är viktigt att också ha i åtanke. Genom att leva som vanligt så värnar vi om det öppna samhälle som vi vill ha, säger Gabriel Wernstedt.