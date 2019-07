Två personer har hittats döda i samhälle

Under måndagen hittades två döda vuxna personer i ett mindre samhälle i Örebro län. Larmet kom in under måndagsförmiddagen och polisens tekniker jobbar på platsen.

– Vi utreder grovt brott, mord, men jag kan säga att just nu letar vi inte efter någon annan gärningsman, säger Mats Öhman, polisens presstalesperson.

Polisen jobbar just nu med att få tag på och underrätta anhöriga. Öhman vill inte kommentera kön eller ålder på personerna.

– Det är inga turister, det kan jag säga, säger han.

Patrullerna på plats pratar med boende i området för att få en bild av vad som har hänt.