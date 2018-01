UD sprider felaktig bild av försvarsrapport

På söndagen inleds Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Statsminister Stefan Löfven (S) inledningstalar om ”Sveriges säkerhet i en ny värld”. Han följs tre timmar senare på podiet av utrikesminister Margot Wallström (S) som talar på temat ”Säkerhetspolitiska utmaningar”.

Men ett dokument från Utrikesdepartementet som Dagens Nyheter tagit del av väcker frågor om vad som är socialdemokratins och regeringens linje i säkerhetspolitiken.

Regeringens eget samrådsorgan Försvarsberedningen presenterade sin rapport den 20 december. Presskonferensen inleddes av ordföranden Björn von Sydow (S), kompletterad av ledamöter från alla de åtta riksdagspartierna.

Arbetet präglades av stor enighet i den säkerhetspolitiska beskrivningen, med undantag av Vänsterpartiet. Rapporten överlämnades till försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Men nu visar det sig att Margot Wallströms utrikesdepartement gett ut en egen, och felaktig, beskrivning av beredningens rapport. Det framgår av ett ”Lines to take”, det vill säga talepunkter eller språkregler, utfärdade av UD. Dokumentet har rubriken ”Med anledning av försvarsberedningens rapport om totalförsvaret, för eventuella samtal på stationeringsorten”.

Dokumentet har sänts ut till Sveriges ambassader med det budskap som svenska diplomater ska framföra. Det har också en engelsk rubrik och är skrivet på engelska så att det kan överlämnas till stationeringslandet.

Efter att UD redogjort för beredningens arbete på engelska kommer rubriken: ”Vid frågor om hotbilden på Sverige:” följt av en text på engelska med vad diplomaterna ska svara.

Just hotbilden var ett centralt tema när beredningens rapport presenterades av Björn von Sydow. Han förklarade då offentligt att beredningen kommit fram till att överge tidigare resonemang om att ett angrepp mot Sverige var osannolikt. Det var formuleringar som den tidigare beredningen enades om 2014 och som därefter återgavs i det ännu gällande försvarsbeslutet 2015.

I stället hade beredningens politiker nu i bred enighet kommit fram till nyckelmeningen: ”Ett väpnat angrepp kan inte uteslutas”. Detta, sade von Sydow, är en ”bättre och tydligare” formulering. I ett längre resonemang finns också meningen: ”En större konflikt kan inledas med ett angrepp mot Sverige”.

Trots detta påstås i UD-dokumentet att ”Bedömningarna av den militära hotbilden i rapporten ligger i linje med regeringens och försvarsbeslutets”. På engelska ”The assessment regarding military threats in the report is in line with”. UD gör alltså gällande att ingen förändring skett i denna rapport, jämfört med tidigare.

Dessutom skriver UD att ”en attack riktad direkt mot Sverige förblir osannolik”. Men ordet osannolik finns inte ens med i Försvarsberedningens framförhandlade text, visar en genomsökning av dokumentet.

Just denna del av texten var föremål för ingående förhandlingar mellan de politiska partierna, erfar DN. Till slut enades sju av partierna att stryka resonemangen om sannolikhet. Vänsterpartiet var emot och är det enda parti som i en avvikande mening upprepar den gamla formuleringen om att ett angrepp är osannolikt – samma formulering som UD nu återger.

Att det inte är fråga om något översättningsfel på UD framgår av att det finns en engelsk översättning av Försvarsberedningens sammanfattning. Den publicerades på regeringens egen hemsida. UD:s beskrivning och ordet ”unlikely” återfinns inte heller i beredningens engelska text.

I mycket kan detta synas vara en strid om ord. Men i säkerhetspolitiken vägs orden på guldvåg och har en viktig signaleffekt. De formuleringar som utrikes- och försvarspolitikerna i beredningen enades om hade förankrats hos deras partiledningar.

Det har inte gått en månad sedan rapporten lades fram, men UD där Margot Wallström (S) är departementschef beskriver den redan på ett felaktigt sätt. Det väcker frågor om Socialdemokraternas egen linje. Därmed kan detta också bli en fråga om andra partier kan lita på de uppgörelser de sluter med Social­demokraterna om säkerhets- och försvarspolitiken.

DN har sökt UD för en kommentar.