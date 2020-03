Ung pojke knivhuggen i halsen vid skola i Göteborg

Knivdådet skedde på en parkeringsplats utanför skolan. Enligt vittnen ska gärningspersonen vara en annan ung pojke.

– Vi fick in larm via SOS vid 13.30-tiden. Två killar under femton år ska ha kommit ihop sig om något. En av dem låg enligt larmet på marken knivhuggen i halsen, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson till DN.

– Vi har fått bra vittnesuppgifter och är på plats för teknisk undersökning. Pojken bedöms som allvarligt skadad och brottet rubriceras i det här läget som försök till mord.

Den skadade pojken har förts med ambulans till sjukhus.

En pojke har blivit knivskuren på en skola i nordöstra Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

En minderårig pojke kunde senare på måndagseftermiddagen gripas misstänkt för mordförsöket. Pojken greps hemma i sin bostad, skriver polisen på sin hemsida.

– Han är under 15 år och befinner sig på polisstationen. Nu inväntar vi socialtjänsten för att kunna hålla förhör. Åklagare är inkopplad också. Han är inte straffmyndig men vi hoppas kunna få någon slags klarhet i varför detta har hänt, säger Peter Adlersson.

Enligt Marie Åhman, kommunikationschef på grundskoleförvaltningen, har alla elever gått hem efter händelsen. Några har valt att prata med skolkuratorn innan de lämnade skolan.

– Man kommer ha ett möte nu med alla medarbetare för att planera hur detta ska hanteras. Stadsdelens krisstödsteam är på plats och även utbildningschefen. Det är förfärligt när sånt här händer. Det är klart att alla elever ska kunna känna sig trygga i skolan och på skolområdet, säger hon.

