Unga vuxna står för största delen av nya covid-19-fall i Sverige

I Sverige har ytterligare sex personer med covid-19 registrerats som avlidna under det senaste dygnet. Vad gäller spridningen uppger Folkhälsomyndigheten att viruset framför allt sprids inom den yngre gruppen svenskar. Nära 40 procent av de nya fallen som bekräftades under vecka 32 var inom gruppen 20–29 år.

– Det är ett dåligt tecken eftersom det var så det började en gång i tiden. Det finns en klar risk att det sedan kan spridas vidare till andra grupper som blir betydligt sjukare, sa Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, under torsdagens myndighetsgemensamma pressträff.

Enligt Anders Tegnell är det därför viktigt att personer i Sverige fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är dock inte från myndighetens sida aktuellt med några förslag om till exempel hårdare regler för nattklubbar eller barer. Anders Tegnell säger dock att man behöver undersöka närmare var de unga vuxna blir smittade.





Västra Götaland är ett av länen där utvecklingen är tydlig. Från toppnoteringar i början av juni har antalet nya bekräftade fall av covid-19 minskat, men förra veckan ökade smittspridningen något.

– Det viktiga är att man för ut till de här unga människorna att de inte är odödliga de heller, en del av dem blir riktigt svårt sjuka och dessutom kan de sprida smittan till sina föräldrar och far- och morföräldrar och då fungerar de som en motor för smittan, säger Peter Ulleryd, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Både i Västra Götaland och nationellt har dock antalet som intensivvårdas med covid-19 minskat. På torsdagen vårdades i regionen 46 personer på sjukhus, nio av dem på intensivvårdsavdelning. Samma siffra nationellt är 236 respektive 41 personer. Sju regioner i Sverige har inga som intensivvårdas för covid-19.

– Vi har något av en platåsituation inom intensivvården. Det läggs inte in så många nya men de som läggs in vårdas länge, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen under torsdagens myndighetsgemensamma pressträff.

Totalt 81.967 fall av covid-19 har hittills påvisats i Sverige. 5.766 personer har avlidit, 2.607 kvinnor och 3.159 män.

Läs mer om vad som händer i Västsverige.