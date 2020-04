Ungdomar efter beslut om inställt studentfirande: ”Ingen morot, bara piska”

200 dagar före studenten hålls den traditionsenliga festen på Excet i Göteborg. Ingen har hört talas om ett virus som heter covid-19, corona är fortfarande lika med öl. Det sista skolåret har börjat.

På 100-dagarsfesten är stämningen annorlunda. De första coronafallen har upptäckts i Sverige. Det är tydligt att viruset kommer att påverka samhället, men ingen vet hur.

– Man var nog lite orolig, fast man inte riktigt förstod det då, säger Ester Hillgren, som läser sista året på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.

43 dagar före studentdagen meddelar Göteborgs stad att allt traditionellt firande ställs in. Kommunen följer flera andras exempel. I Huddinge kom beskedet redan i mars och i mitten av april togs ett gemensamt beslut om att ställa in firandet på alla kommunala skolor i Stockholms län.

Nu samlar sistaårselever runtom i landet in förslag på alternativ, protestlistor och tips via sociala medier. Facebookgruppen ”Ställ inte in vår student – skjut upp det istället!” har samlat drygt 15.000 medlemmar sedan den skapades av stockholmaren Salina Sebghati i början av april. Lokala upprop finns bland annat i Nyköping, Karlstad, Alingsås, Umeå, Borlänge och Kiruna. På Twitter föreslår Soroush Rezai, tidigare ordförande för Liberala ungdomsförbundets västra distrikt, att göteborgarna ska få springa ut på Ullevi. Familjerna skulle då kunna spridas ut över läktarna och använda olika ingångar för att undvika att springa på varandra, skriver han.

Hugo Berg, Ester Hillgren, Layla Jassim och Alva Hasselblad som går sista året på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg säger att de förstår att de inte kommer att få fira som vanligt, men att det finns sätt att minska risken för smittspridning. Layla Jassim som skickat mejl till utbildningsförvaltningen är frustrerad över att hon som svar fått en kopia på pressmeddelandet om det inställda firandet.

– Det är väldigt provocerande att de inte ens vill diskutera möjliga lösningar med oss när vi tagit oss tid att göra en namninsamling och ta fram olika alternativ. De gör sitt allra minsta för oss, så känns det verkligen, säger hon.

Alva Hasselblad säger att studentfirandet inte är vilken fest som helst, utan en milstolpe i många människors liv. Hon gör en gest mot uteserveringarna på Avenyn bakom sig.

– Det är hur mycket folk som helst ute och rör på sig. Min lillebror som går i nian går till skolan varje dag. Det är lite svårt att förstå att studenten ställs in när så mycket annat tillåts, säger hon.

Ester Hillgren, Alva Hasselblad, Layla Jassim och Hugo Berg vill skjuta upp firandet till i slutet av sommaren. – Inget alternativ kan vara sämre än att ställa in, säger Hugo Berg. Foto: Tomas Ohlsson

Coronakrisen har påverkat eleverna på olika sätt. Layla Jassims pappa har blivit sjuk, men tillfrisknat efter några veckor. Alva Hasselblad har förlorat sommarjobbet på Stena Line och saknar sin mormor och morfar som hon tidigare träffat nästan varje dag. Samtidigt som vardagen och framtidsplanerna förändras försöker eleverna klara av sin sista termin i skolan på distans.

– Det hade varit lättare om man hade studenten att se fram emot, säger Alva Hasselblad och får medhåll av Hugo Berg.

– De har tagit bort moroten och har bara piskan kvar.

Tomas Berndtsson är direktör på utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad. Han säger att det skulle kunna vara möjligt att hålla ett firande i augusti, men att det inte går att lova något i nuläget.

– Det beror helt på hur covid-19 utvecklar sig och på myndigheternas rekommendationer, säger han.

I Kungsbacka planeras ett utspring som anhöriga ska kunna följa på webben. Tomas Berndtsson säger att grannkommunen gjort en annan bedömning än Göteborgs stad av hur rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ska tolkas.

– Vi ser ingen möjlighet att samla elever på det sättet så länge gymnasieskolorna håller stängt.

Det är inte upp till utbildningsförvaltningen att jämföra risken för smittspridning vid firandet med den på kaféer eller barer, menar Tomas Berndtsson. Möjligheten att elever arrangerar egna utspring eller fester kan inte heller påverka beslutet att ställa in, säger han.

– Det är klart att det finns en risk att det blir så, men vi kan inte fatta ett annat beslut på grund av det. Jag vet att många starka röster vill se ett studentfirande, men det finns också de som är tacksamma för att det ställs in. Många är oroliga för smittspridningen, för sin egen eller sina anhörigas skull, säger han.

Ester Hillgren och de andra eleverna på Hvitfeldtska gymnasiet har inte gett upp hoppet om att läget kommer att se annorlunda ut i slutet av sommaren. Helst skulle de vilja att utbildningsförvaltningen kom med förslag på ett datum för studentfirandet, för att planerna inte ska rinna ut i sanden.

– Vi förstår att man inte kan lova något. Vi hoppas bara att man väljer att inge lite hopp i oss. Jag tror att vi behöver det, säger Ester Hillgren.