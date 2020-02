Ungdomsgäng misshandlade och förnedrade bilist – filmen lades ut på Snapchat

En lördagskväll i mitten av oktober dyker en svårt misshandlad man upp på polisstationen i Borås. Han minns inte hur han har tagit sig dit.

”Målsägaren är uppenbart mycket chockad och har kraftiga skador mot ansiktet och käken. Käken ser ut att vara av på minst ett ställe och hela tandraden har förflyttat sig”, skriver polisen efter första förhöret som man har tvingats avbryta eftersom den 27-årige mannen behöver vård.

Han har skallskador, skador på tänderna, sår på händerna och ansiktet och klagar på smärta i rygg och revben. På sjukhuset konstaterar man att käken måste opereras.

Tidigare under kvällen har mannen varit och handlat mat. På vägen hem genom stadsdelen Norrby träffas hans bil plötsligt av någonting. Han ser en grupp ungdomar utanför Norrbyskolan och vänder om för att konfrontera dem.

Ungdomarna – tio till femton till antalet – säger emot. Stämningen är aggressiv och en av killarna hörs mer än andra, berättar 27-åringen i senare förhör med polisen.

– Han säger: Det är vi som bestämmer över Norrby, du ska inte komma och prata med oss på det här sättet. Jag sa åt honom att han ska vara tyst och tog även honom i nacken.

27-åringen vänder sedan om för att gå när han känner de första slagen i magen. Därefter är minnesbilderna röriga.

Vid något tillfälle minns han att han är omringad och att killarna står så nära att han inte kan fly. Samtidigt haglar slagen över ansiktet och kroppen. Det blixtrar framför ögonen och han spottar blod.

Till slut lyckas han springa därifrån. Hans bil som lämnats kvar på platsen vandaliseras.

Den 27-årige mannens bil vandaliserades. Foto: Polisen

Polisen inleder en utredning om grov misshandel. 27-åringen känner inte ungdomsgänget och lämnar vaga signalement men säger sig kunna känna igen de misstänkta om han skulle se dem igen.

Här får utredningen skjuts från oväntat håll. Kort efter händelsen börjar två filmer från misshandeln delas på Snapchat – och inkommer även till polisen.

Den första filmen visar hur en grupp ungdomar knuffar 27-åringen så att han tappar balansen, slår honom i ansiktet och håller fast honom medan fler slag utdelas.

Andra hejar på. ”Slå honom, slå honom, krossa hans rygg.”

I den andra filmsekvensen ser man att 27-åringen är trängd mot en fasad och blir slagen. Det hörs skrik.

Själv berättar mannen i förhör att han minns att ungdomarna filmade och tyckte att det var roligt. En av killarna ska ha sagt till honom att säga förlåt och pussa hans hand.

Han hörde också någon instruera den som slår: ”En gång till, bra slag, en gång till”.

Utifrån dessa filmer, bilder från övervakningskameror och vittnesmål lyckas utredarna pussla ihop en bild av händelseförloppet och identifiera flera av de misstänkta.

Det leder till att fyra 15-åringar, en 17-åring och en 21-åring grips misstänkta för inblandning i misshandeln.

Med hjälp av deras mobiltelefoner har polisen i flera fall kunnat placera dem i närheten av brottsplatsen vid den aktuella tidpunkten.

I bevisningen ingår deras kläder som beslagtagits för att jämföra med videosekvenserna från misshandeln.

Polisen tog de misstänkta pojkarnas kläder och mobiltelefoner i beslag. Foto: Polisen

De misstänkta säger i förhör att de lånat ut kläder till andra icke namngivna personer. Mobilerna likaså. De nekar till brott.

– Ser man mitt ansikte? Varför anklagar ni mig? Är det bara jag som har sån jacka? Det är flera personer i hela Sverige som har sån jacka, säger en av dem i förhör.

En 15-åring som misstänks ha filmat händelseförloppet menar att han inte var på plats. Han säger också att han ”inte är så dum” att han skulle ha sparat en video där han slår någon på sin telefon.

En av de åtalade ändrar dock sin historia efter första förhöret och berättar följande om händelsen.

– Han (brottsoffret red. anm.) kom fram till mig och sa förlåt. Jag sa till honom: gå och sätt dig i din bil och åk härifrån. Jag vände mig och då ser jag alla springa mot honom. Jag skriker det räcker och stopp, säger han.

Han misstänks ha slagit 27-åringen i ansiktet, knuffat och jagat honom. Själv menar han att han endast har utdelat en örfil. På frågan varför han inte berättade som det var från början säger han:

– Jag vet inte, för att jag kände mig som en golare.

Tre månader efter händelsen åtalas pojkarna för grov misshandel. Ytterligare en 16-åring misstänks för medhjälp.

– Deras filmer är centrala för förundersökningen eftersom vi menar att de visar delar av händelseförloppet, säger Anna Arvidsson, åklagare i målet.

Av de sju åtalade har fem suttit anhållna. 21-åringen är den ende av dem som häktats i målet – de andra är för unga. Deras ålder kommer också att spela roll för vilket straff de kan få om de fälls för brottet.

– Jag kan inte gå in på några detaljer men rent generellt är straffskalan för grov misshandel som lägst ett och ett halvt år. När det gäller gärningsmän under 21 får man viss straffrabatt och under 18 är det särskilda ungdomspåföljder som exempelvis ungdomsvård som gäller, säger Anna Arvidsson.

Rättegången startar på tisdag.

