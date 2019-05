Unikt projekt motar torkan på södra Gotland

Fakta.

IVL, Svenska miljöinstitutet leder vattenprojektet på Storsudret men flera andra aktörer medverkar bland andra KTH, SGU,Region Gotland och den lokala föreningen Forum Östersjön.

Utgångsläget när det gäller grundvattennivåer i landet är betydligt sämre i år än vid samma tid förra året. I de stora magasinen som förser de kommunala näten med vatten är under eller mycket under de normala i större delen av landet. Förra året var nivåerna inte mycket under de normala i någon del av landet. När det gäller de små magasinen har i stort sett hela Götaland och Svealand nivåer som är under det normala för årstiden.