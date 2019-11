Uppsalapolisen håller presskonferens om skjutningar och sprängningar

Skjutningarna i Polisregion Mitt

Antalet skjutningar i Polisregion Mitt har under 2019 varit nästan dubbelt så många som under samma period 2018. Mellan januari och oktober har 41 skjutningar ägt rum i polisregionen som består av Gävleborgs län, Västmanlands län och Uppsala län.



Totalt tre personer har avlidit i skjutningar jämfört med en person 2018, enligt polisens statistik.



Siffrorna innebär att Polisregion mitt är en av de fyra polisregioner där antalet skjutningar blivit fler jämfört med 2018. Antalet skjutningar har varit färre i storstadsregionerna men i Region Berslagen, Region Mitt, Region Nord och Region Öst har skjutningarna blivit fler.



Totalt har 268 skjutningar ägt rum i hela landet mellan januari och oktober 2019, jämfört med 248 skjutningar under samma period 2018.



Källa: Polisen