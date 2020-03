Utrikesminister Ann Linde: Vi har en väldigt stor tillit i Sverige

I många, många år har hon haft ett snitt på hundra resdagar över världen. Nu är utrikesminister Ann Linde fast på utrikesdepartementet på Arvfurstens palats i Stockholm, med ständiga telefonkontakter och videokonferenser, och extra regeringssammanträden så gott som dagligen.

Bortom den akuta smittspridningen finns så många coronakonsekvenser att hantera: Strandade svenskar i utlandet. En global krasch i ekonomin. Djupa sprickor i det internationella samfundet.

– Jag känner långt ifrån panik. Vi hanterar krisen metodiskt. Centimeter för centimeter. Det är bara att hoppas att de ekonomiska effekterna och utrikespolitiska effekterna inte blir alldeles för allvarliga. För det kan skada oss, säger hon.

Det är en mörk tid i världen. Men det ska visa sig att Ann Linde hittar ljusare stråk i berättelsen om Sverige.

Utrikesministern landar i Ukraina. ”Det är alltid viktigt att vara på plats”, säger Ann Linde. Foto: Paul Hansen

Kanske får vi ett förebud om den tid som ska komma på flygplatsen i Kiev i början av mars. Den svenska delegationen kan inte lämna statsflyget innan säkerhetspersonalen på flygplatsen har mätt temperaturen på samtliga ombord med en panntermometer.

Vid den här tidpunkten har Sverige bara femton konstaterade fall av covid-19. Sveriges utrikesminister Ann Linde har ingen feber, och det har ingen av medarbetarna heller.

Den svenska delegationen kan fullfölja planerna: Möten med bland andra Ukrainas utrikesminister Vadym Prystajko (som ska avgå ett par dagar senare), hans efterträdare Dmytro Kuleba, samt presidentens stabschef Andrij Jermak. Samtal med företrädare för civilsamhället. Flyg och helikoptertransport till fronten i östra Ukraina.

Det är en i raden av strapatser för Ann Linde, som besöker nio länder på fjorton dagar.

– Det är alltid viktigt att vara på plats. Man kan läsa rapporter och få sammanhang klart för sig, men det gör jättestor skillnad att se saker med egna ögon. Man pratar med folk. Man får intryck och energi att göra någonting åt det som man ser.

Vid byn Stanytsia Luhansk får hon dra på sig skyddsväst för att inspektera en av de fem övergångarna längs den över fyra mil långa kontaktlinjen mellan den regeringskontrollerade sidan och separatisterna.

Det är en bro som rekonstruerats med stöd av OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Bred nog för en ambulans, men för smal för en pansarvagn.

”Jag trodde att det skulle vara betydligt fredligare här”, säger Ann Linde, på väg på den nya bron vid fronten i Luhansk. ”Det är uppenbart att den här konflikten är högst levande.” Foto: Paul Hansen

Skyltar med dödskallar varnar längs vägen: Det finns minor på fälten runtom kring. Kriget är aldrig långt borta. Även här, i den fredade zonen, har 35 personer dödats på två månader.

De tusentals ukrainare som dagligen passerar vägen över bron är skyddslösa. Många är gamla. En del måste göra promenaden var tredje månad för att hämta ut sin pension. Kilometer efter kilometer.

Jag trodde inte att det skulle vara så många döda här

– Det är uppenbart att den här konflikten är högst levande. Vi ser hur den påverkar och begränsar människor. Och jag trodde inte att det skulle vara så många döda här, jag trodde att det skulle vara betydligt fredligare, säger Ann Linde.

Bortom uppgifterna om sårade och döda möter hon mer lågmälda berättelser om människorna i konflikten, och deras umbäranden.

Vid ett möte med kvinnor från olika lokala projekt berättar en ung mamma om hur hon inte har någonstans att ta vägen med sin lille son. Hon kan inte ta sig till lekplatserna längre.

– Det är en alldeles för liten sak för att beskrivas i en diplomatrapport, men det ger en ögonblicksbild av hur det är för lokalbefolkningen, vid sidan av alla sönderskjutna hus, säger Ann Linde.

Vardagen hamnar i vänteläge för människor i en stor kris. Bara några veckor senare ska välmående medborgare i Sverige få ta del av den upplevelsen.

Östra Ukraina har befunnit sig i krigstillstånd i sex år. Foto: Paul Hansen

Sveriges utrikespolitik förs med syftet att skapa trygghet i vårt land och i vår omvärld. Så står det i Ann Lindes första utrikesdeklaration, som hon presenterade för riksdagen den 12 februari i år.

Hon nämnde faktiskt det pågående coronavirusutbrottet, som exempel på hur sammanlänkad världen är. Utrikesministern hävdar att Sverige behöver möta en orolig värld med samarbete och solidaritet. Det är den övertygelsen som tagit henne till Ukraina.

– Att hålla Sverige tryggt och säkert handlar också om att ha stabila internationella organisationer. Det är verkligen så att EU och OSSE bidrar till vår säkerhet i Europa. Europarådet också, säger hon.

Det är som om det fanns en tidsgräns för när det tar slut att göra rätt. För mig är det ett absurt synsätt.

Under dagarna i Ukraina har hon ett budskap som hon upprepar gång på gång: Sverige kommer inte att glömma Ukraina. Och Sverige kommer att slåss för att behålla sanktionerna mot Ryssland, trots att Ryssland till och med vägrar erkänna att landet är part i konflikten.

Hon ska berätta vad hon ser för svenska medier för sina utrikesministerkolleger i EU. Och hon ska förvalta kunskapen när Sverige tar över ordförandeskapet i OSSE nästa år.

– Vi hör fler och fler röster runtom i Europa som tycker att det är dags att normalisera relationerna till Ryssland. Det är som om det fanns en tidsgräns för när det tar slut att göra rätt. För mig är det ett absurt synsätt, säger Ann Linde.

Militärhelikoptern har precis landat vid fronten. Utrikesminister Ann Linde kommer med ett budskap till befolkningen: "Sverige kommer inte att glömma Ukraina". Foto: Paul Hansen

Röda mattan på väg att rullas ut när utrikesminister Ann Linde anländer till Kiev – men först ska flygsplatspersonal kontrollera att ingen ombord har feber. Foto: Paul Hansen

Ukraina är en stor konflikt mitt i Europa och en självklar prioritering för OSSE.

Men Ann Linde talar också om att skydda hela den europeiska säkerhetsordningen. Tanken att länder ska få göra sina egna säkerhetspolitiska val, att det råder demokrati och fria val utan fusk eller inblandning från främmande makter.

– Vi kan inte acceptera att vi har en sådan säkerhetsordning att man kan gå in och annektera ett annat land.

När utrikesministern ska lämna Ukraina får hon en komplimang från en av medarbetarna: Hon har stamina. Uthållighet.

Det är en egenskap som hon kommer att ha nytta av, under de veckor och månader som väntar.

Ann Lindes programförklaring har gjort henne påtagligt populär bland politiska motståndare på högerkanten. De uppfattar den nya utrikesministern som realist, där Margot Wallström var idealist eller aktivist. Mer fokus på det nationella intresset, och mindre högstämda visioner om en oberoende röst i världen. Färre påminnelser om den där idén om Sverige som ett evigt socialdemokratiskt föredöme globalt.

Ann Linde värjer sig mot jämförelserna med sin företrädare. Men hon välkomnar att det i huvudsak råder enighet över partigränserna i utrikespolitiken.

– Jag tycker naturligtvis att man ska ha partipolitiska linjer i EU. Men i det stora hela, i FN, i OSSE, i Europarådet, så är det en styrka att vi är eniga, säger hon, under resan hem från Ukraina.

”Jag är väldigt resultatorienterad och vet ofta vart jag tycker att man ska gå”, säger Ann Linde. Här med Ukrainas dåvarande utrikesminister Vadym Prystajko. Foto: Paul Hansen

Finns det någon risk att du blir ihjälkramad av oppositionen?

– Nej.

Hur ska man veta att du är socialdemokrat?

– Jag driver ju en feministisk utrikespolitik. Det är så kul nu, det är lite ketchupeffekt, med flera länder som tar efter. Malaysia senast, Mexiko, Spanien, Frankrike. Jag har också mer och mer börjat driva att bristen på jämlikhet är en orsak till konflikter. Man ser det i Chile, i Libanon och i Irak och Iran har haft demonstrationer som haft sin grund i att man har reagerat mot eliter som man har tyckt har privilegier. Det är ett ganska klassiskt socialdemokratiskt perspektiv.

När pandemin drabbat Sverige kommer vi att få anledning att återvända till stämningarna i svensk politik och Ann Lindes ställningstaganden som socialdemokrat. Men först: Vem är hon?

Att vara utrikesminister är inget jobb för reströtta. På fjorton dagar besöker Ann Linde nio länder. Kanslirådet Lena Skoglund vid hennes sida. Foto: Paul Hansen

Född: 1961. Uppvuxen i Helsingborg. Familj: Make och två vuxna barn. Bakgrund: Generalsekreterare i landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Regeringstjänsteman. Internationell sekreterare för Socialdemokraterna. Chef för Europeiska Socialdemokraternas internationella avdelning i Bryssel. Statssekreterare på justitiedepartementet. EU-minister och handelsminister. Aktuell: Sveriges utrikesminister sedan september 2019.

– Fattar han trögt? säger utrikesministern med eftertryck, på sin tydliga skånska.

Det är egentligen ingen fråga.

Hon pratar om en reporter som undrat om det verkligen var bra att sälja lastbilar i Iran. Det var dumt, tycker hon.

– Det finns en ganska stor förståelse bland folk hur beroende vi är av export och internationellt samarbete. Fasen så mycket mer förståelse bland vanligt folk än bland journalister, säger hon.

Sveriges utrikesminister blir sådär irriterad när journalister målar upp en stor konflikt mellan pengar och principer i internationella relationer. Hon radar upp exempel från sin senaste resa till Saudiarabien, där Ericsson, H&M och Ikea gett kvinnor större möjligheter att delta i yrkeslivet. Exempel på att svenska företag kan sprida mänskliga rättigheter och säkra intäkter till Sverige på samma gång.

– Vart tredje jobb i Sverige är beroende av exporten. Hela Sveriges välfärd är beroende av att vi kan sälja lastbilar eller klimatsmarta lösningar eller IT-system, säger hon.

Det är bilförsäljarens dotter som talar.

Den 25 maj 2016 intog Ann Linde podiet i pressrummet på Rosenbad. Stefan Löfven skulle berätta om en regeringsombildning. Linde var en av de nya ministrarna, med ansvar för EU och handel. Foto: Paul Hansen

Ann Lindes pappa sålde Volvofordon i Helsingborg. Hon tycker själv att hon har fått mycket av sitt driv därifrån.

– Han lever inte längre, men jag var mycket stolt över honom. Han var en av världens bästa bilförsäljare. Vann priser. Fick åka resor för försäljare, säger hon.

Hennes mamma drev tobaksaffären i Folkets hus i Helsingborg, sex dagar i veckan, fram till att hon fyllde 82.

– Hon bröt axeln för ett par år sedan. Då fick hon sluta.

Arbetsglädje, arbetsmoral. Jobbet som livsstil. Det är ideal som präntades tidigt i Ann Linde.

Hon engagerade sig i elevrörelsen och i kampen mot apartheid i Sydafrika. Under många år som politisk tjänsteman och internationell sekreterare i Socialdemokraterna kunde hon knyta vänskapsband över hela världen, och få en och annan fiende på hemmaplan.

I bakgrundssamtal återkommer ungefär samma omdömen om utrikesministern: Hon är ganska sträng och krävande, men kräver också mycket av sig själv. Hon är mycket lojal mot partiet. Rättfram, rak, med en hel del galghumor.

Ann Linde rådgör med pressekreteraren Mikael Lindström under en kort paus i programmet för dagen i östra Ukraina. Foto: Paul Hansen

Ann Linde signerar en svensk flagga tillsammans med lokala företrädare i Stanytsia Luhansk, en by vid fronten. Foto: Paul Hansen

Utrikesministern vid ett monument i Kiev tillsammans med dåvarande utrikesministerkollegan Vadym Prystajko. Coronakrisen har inte brutit ut fullt i Sverige. När hon några veckor senare kommenterar pandemin säger hon att hon inte känner någon panik – "vi hanterar krisen metodiskt". Foto: Paul Hansen

Späckat schema i Kiev för utrikesminister Ann Linde, som vill att situationen i Ukraina ska få större uppmärksamhet. "Vi kan inte acceptera att vi har en sådan säkerhetsordning att man kan gå in och annektera ett annat land", säger hon. Foto: Paul Hansen

Det sägs att en del är lite rädda för henne.

Den beskrivningen innehåller inga överraskningar för Ann Linde.

– Den är helt sann. Jag jobbar med det. Det var likadant när jag var generalsekreterare på Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer på 80-talet. Då sa de att ”oh, nu är de rädda för dig”.

Vad är det som är så respektingivande?

– Jag är väldigt resultatorienterad och vet ofta vart jag tycker att man ska gå. Då vill jag att folk – och särskilt de som jag jobbar med – tar saker seriöst. Några tycker att det är positivt och andra tycker att det är jobbigt. Jag inser att man får jobba med det, så man inte gör folk illa, för det vill jag verkligen inte göra. Man kan lära sig att hålla tillbaka och inte vara för hård i omdömen och tänka på att folk gör sitt bästa.

Det som vi talar om nu kan också beskrivas som pondus. Har den alltid funnits där eller har du erövrat den?

– Den har alltid funnits där.

Är det den där tryggheten hemifrån?

– Kanske är det bilförsäljarens dotter. Störst, bäst och vackrast, det brukade jag och min bror säga att han tyckte om sig själv. Ska du sälja en bil för 100.000-tals kronor så gäller det att du är säker på vad du har.

Hösten 2014 ringde Anders Ygeman. Så kom det sig att utrikesexperten Ann Linde blev statssekreterare hos inrikesministern.

Ann Linde fick en nyckelroll i krisberedskapen i regeringen Löfven. Det finns de som hävdar att det var hon som låg bakom hela Ygemanian – alltså hajpen runt Anders Ygemans resoluta agerande i alla kriser hösten 2015 och våren 2016.

– Så var det verkligen inte. Det var verkligen Ygeman själv som just var väldigt bra i de lägena, med att framträda på rätt sätt i rätt sammanhang. Man får inte glömma att den perioden var väldigt svår. Vi hade haft den stora Greklandskrisen. Vi hade hela flyktingvågen. Vi hade Ebola. Vi hade alla de här förfärliga terrorattackerna. Köpenhamn, Paris, Bryssel. Jag tycker att Ygeman var helt strålande, säger Ann Linde.

Den 10 september 2019. Ann Linde vid riksmötets öppnande med sin före detta chef Anders Ygeman. Hon har precis utsetts till ny utrikesminister. Foto: Roger Turesson

Men hon ser tillbaka på kriserna med stolthet.

– Det kom 163.000 flyktingar på ett år. Jag tror att det var en natt i Malmö som några inte fick plats. Annars klarade svenska samhället det. Hela krishanteringssystemet höll måttet.

IT-haveriet på Transportstyrelsen innebar ett abrupt slut på Ygemanian sommaren 2017. Ann Linde – som vid det laget hade avancerat till EU-minister och handelsminister – fick svara på frågor om regeringens krisberedskap i riksdagens konstitutionsutskott.

Hon räknar med att det kommer fler kallelser så småningom.

Efter resan till Ukraina tar diskussionen om svensk krishantering fart igen. Men den här gången riktas världens blickar mot Sverige.

● ● ●

”Vi gör ju verkligen det som vi tror är det rätta”, säger utrikesminister Ann Linde om regeringens hantering av krisen, på språng genom UD:s lokaler från en videokonferens med ambassaderna i Rom och Madrid. Foto: Paul Hansen

Det har gått tre veckor sedan resan till Ukraina, när Ann Linde tar emot på utrikesdepartementet. Hon har precis haft en videokonferens med ambassaderna i Spanien och Italien. Det är många strandsatta svenskar som vänder sig till utrikesdepartementet för att få hjälp med att komma hem. Flera andra länder har avsatt medel för att evakuera sina medborgare. Men den svenska linjen är att medborgarna ska ta sig hem via charter eller reguljära flyg.

– Så länge du har möjlighet att personligen ta ansvar för din resa så ska du göra det. Det är inte så att vi i Sverige har något system där skattebetalarna går in och betalar, om man inte kan ta sig hem från ett besök eller en turistresa, säger hon.

När världen stänger gränserna kan det bli svårt för plan att få tillstånd att landa och lyfta.

Ann Linde uppger att utrikesförvaltningen arbetar intensivt och i tät kontakt med andra nordiska länder för att hitta lösningar. Ibland krävs samtal med ministerkolleger världen över. Regeringen har också avsatt tio miljoner kronor extra till konsulära insatser, och UD testar allt från appar och pushnotiser till Twitter, Facebook och Instagram för att nå ut med information. Trycket på utrikesförvaltningen är hårt.

Här handlar det om att många som vill ta sig hem, men det är ett väldigt långt förlopp

Ann Linde och hennes pressekreterare Klara Linder stämmer av några dokument. Nu är utrikesministern fast i Stockholm – och hon har fullt upp med alla svenskar som är strandsatta på andra platser i världen. Foto: Paul Hansen

– De krisplaneringar som vi har utgår ofta ifrån att det händer till exempel en olycka, en naturkatastrof, en flygplansolycka. Något kan innebära många skadade medborgare, men ett ganska kort förlopp. Här handlar det om att många som vill ta sig hem, men det är ett väldigt långt förlopp. Vi ska se till att det blir en hållbarhet för någonting som kan vara i flera månader, säger Ann Linde.

I måndags skulle hon ha besökt Bryssel. Det blev en videokonferens med EU:s utrikesministrar i stället, med skiftande kvalitet.

– Det är 30 stycken som ska tala, utrikesministrar, plus kommissionen plus rådet. Den tekniken var inte tipptopp. Vi har room for improvement som vi brukar säga.

Sverige och EU-länderna försöker mota krisen i ekonomin med stora stödpaket och EU lättar på sina hårda budgetregler. Helt rätt just nu, men riskabelt, enligt Ann Linde.

– Hur lätt blir det att sedan gå tillbaka till dessa tuffa regler, som var så väldigt, väldigt svåra att komma överens om? Det är också något som vi måste försöka hantera.

Kollegerna i regeringen möter hon på extra regeringssammanträden nästan varje dag. Nästan allting handlar om hanteringen av det nya coronaviruset och effekterna för ekonomin och den handel som Sverige är så beroende av.

– Det som har väldigt positivt är att samarbetet med Centern och Liberalerna är så väldigt konstruktivt. Det hoppas jag att det fortsätter vara när vi inte bara hanterar den här krisen, säger Ann Linde.

I de beslut som handlar om smittbekämpning, där lutar vi oss väldigt mycket på experternas råd

Och tonläget från de övriga?

– Just nu så tar alla ansvar och man har inte i detta krisläge en hård retorik. Det tror jag är väldigt bra för Sverige. Sedan vet ju jag som har varit med så pass länge att detta kommer att utvärderas så småningom, som i alla kriser.

– Men vi gör ju verkligen det som vi tror är det rätta. I de beslut som handlar om smittbekämpning, där lutar vi oss väldigt mycket på experternas råd. Men det är vi som regering som fattar besluten och vi följer inte detta blint – vi har ju diskussioner om detta är rimligt eller inte rimligt, och vi jämför med vad andra länder gör.

Allt är förstås inte så muntert för ministern som satt ett sådant värde i att vara på plats. Ann Linde kan känna sig lika frustrerad som alla andra när möten stryks och frågor försvinner från dagordningen.

– Det är inte ett naturligt tillstånd för utrikesministrar att sitta fast i sina huvudstäder. Vi vill inte det. Jag tycker att det är förfärligt.

Viruset passerar alla gränser, stater försöker förtvivlat stänga dem. Det kan få långtgående konsekvenser för säkerhetspolitiken och utrikespolitiken.

Ann Linde ser risker för att nationalister och populister flyttar fram sina positioner, när det internationella samarbetet försvagas.

– Många länder vänder sig inåt och gör åtgärder som bara är till för den egna nationen och det egna landet. Det har vi sett när man har stoppat export av medicin till exempel eller sjukvårdsmateriel eller att transit inte har fungerat. Det finns länder som vill utnyttja det här för att föra fram sina egna tankar om att demokrati inte är ett lämpligt styrelseskick för kriser. Men också i EU-länder där man tar beslut som är på gränsen för vad vi skulle säga är icke-auktoritärt och inom rättsstatens principer.

Ann Linde besöker förarkabinen i militärhelikoptern på väg till fronten i östra Ukraina. Det är många vidsträckta fält längs vägen. Foto: Paul Hansen

UD har sett en kraftigt ökad spridning av falska uppgifter i världen.

– Det gäller allting från ren desinformation om själva smittan till tidningsartiklar om att Sverige inte klarar sig bra, eller att Sverige skulle vara så mycket sämre än alla andra när det gäller antalet testade. Det stämmer inte, men det får en enorm spridning och påverkar Sverige, säger Ann Linde.

När statligt kontrollerade Global Times i Kina skriver att Sverige har kapitulerat för smittspridningen, vad tänker du då?

– Men det har vi ju inte gjort. Jag hade ett långt samtal med Kinas ambassadör förra fredagen. Jag tog upp hur viktigt vi tycker att pressfriheten är i Sverige, och hur viktigt det är att vi har korrekt information.

● ● ●

Nästan alla länder i Europa har infört tuffa tvångsåtgärder för att begränsa smittan. Gränser stängs. Skolor likaså. Utegångsförbud införs, eller förbud mot att samlas mer än ett par personer.

I Sverige är begränsningarna inte alls lika hårda. Man kan fortfarande besöka krogen eller åka till fjällen. Grundskolans elever har fått gå på lektioner som vanligt.

Den svenska regeringen tar de åtgärder som den tror är bäst, säger Ann Linde.

– Är det så att vi skulle tro att det är bäst att stänga ner alla skolor, så skulle vi inte tveka att ta de besluten. Men vi tror att det skulle få mer långtgående negativa konsekvenser, därför att så många människor skulle vara hemma från sina jobb inom vården och livsmedelsindustrin, inom allting. Det skulle inte väga upp den eventuella minskade smittspridningen. Vi har kommit fram till att det är en rimlig bedömning av myndigheterna som vi – efter att vi har diskuterat det – är beredda att följa.

Många länder – som Indien – har till skillnad från Sverige beslutat om utegångsförbud och förbud för människor att samlas i grupper. Foto: Sam Panthanaky/AP

Men Sveriges hantering av smittspridningen har väckt stor internationell uppmärksamhet.

Ibland är det tillfälligheterna som gör politikern: Ann Linde må ha tonat ned retoriken om Sverige som en oberoende röst i världen. Det råder ingen tvekan om att hon har ett starkt engagemang för samarbetet i organisationer som EU och OSSE. Men nu måste hon också försöka förklara ett svenskt undantag.

Varför är det inga andra länder som går Sveriges väg?

– Jag tror att en av de största positiva sakerna i vårt samhälle, det är att vi har tillit. Vi har fortfarande väldigt stor tillit, till varandra, men också till myndigheter och politiker. Det är inte så att det finns någon slags stor majoritet som tror att vi luras. Vare sig vi politiker eller myndigheterna. Man tror att vi försöker få fram de bästa besluten och så följer man dem och tar ett personligt ansvar.

I pandemin kan socialdemokraten Ann Linde se ett särskilt värde i det svenska samhället – men också en tydlig konflikt mellan kapitalet och solidariteten.

Hon ser risker för att enigheten i befolkningen krackelerar, om somliga aktörer i samhället brister i lojalitet.

– Man är beredd från hela samhället och skattebetalarna att gå in med miljardbelopp för att stötta företagen. När då företag betalar ut miljarder i aktieutdelningar, så skadar det tilliten. De här företagen borde tänka på vad det innebär, inte bara för dem utan för hela samhället. Att man gör sådana saker som skadar tilliten, säger hon.

Ann Linde på språng i Kiev. ”Det är inte ett naturligt tillstånd för utrikesministrar att sitta fast i sina huvudstäder”, säger hon några veckor senare. Foto: Paul Hansen

I en pandemi stannar världen upp. Och ändå inte. Medan regeringarna lägger full kraft på att bekämpa viruset, kan andra krafter få fritt spelutrymme.

– Corona tar ju syre från alla andra frågor. Det är ju inte så att det har blivit en bättre situation i Syrien eller att den humanitära situationen i Jemen helt plötsligt har blivit bra. I Ukraina har vi sett flera döda längs kontaktlinjen, bara sedan vi var där, säger Ann Linde.

På utrikesdepartementet fortsätter förberedelserna för ordförandeskapet i OSSE, parallellt med krishanteringen.

– Vi hade en genomgång i slutet på förra veckan. Hur påverkar detta alla de missioner där OSSE verkligen behövs? Ni var ju med i Ukraina. Hade inte OSSE varit där så hade det kunna bli full stor konflikt, säger hon.

Vi fick höra i Ukraina att du har uthållighet. Vad kan du förmedla till alla människor som nu måste härda ut?

– Vi vet att detta inte kommer att hålla på i flera år, med själva smittspridningen som sådan. Vi kommer att kunna börja gå ut på restauranger och så. Det som kan hålla i sig och som vi kan känna oro för, det är alla som har förlorat sina jobb.

– Det är en medicinsk kris och en ekonomisk kris, men det kan också vara psykosocial kris. Det är också något som vi i regeringen har pratat om, en hel del, mellan varandra.

OSSE Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. En internationell organisation och regional organisation inom FN som bildades under det kalla kriget, då under namnet Europeiska säkerhetskonferensen.

OSSE består 57 deltagande stater: förutom alla stater i Europa handlar det om före detta sovjetrepubliker i Kaukasien, Centralasien och Mongoliet samt USA och Kanada.

OSSE har sitt säte i Wien, men den absoluta merparten av personalen arbetar i fält med konflikthantering, riskhantering, återuppbyggnad och att uppfatta tidiga varningar. Besluten i OSSE bygger på konsensus. Sverige är ordförandeland 2021. Visa mer

