Vad hände när allt gick fel? Så förklaras Lilla hjärtats död

Klockan 12.58, den 30 januari 2020.

Larmcentralen: SOS 112, vad har inträffat?

Anhörig: Jo det är så att, jag vet i fanken hur man ska säga det här. Men min (släkting) kom precis hem till mig.

Larmcentralen: Mm.

Anhörig: Och berättade då att hans dotter har avlidit.

Larmcentralen: Okej?

Anhörig: Och jag sätter mig nu i bilen och åker dit.

/.../

Anhörig: Vi pratar om en tjej som är, jag skulle tippa på att hon är fyra år snart.

Larmcentralen: Fyra år?

Anhörig: Fyra år ja. Tydligen en fallolycka. De var helt skärrade och helt knäckta. Och jag, alltså det enda jag kan göra, det är att ringa till er.

Elva minuter senare är polisen på plats.

● ● ●

Det är 21 grader varmt utanför tingsrätten i Norrköping men advokat Per Oehme bär ändå ullrock.

– Man ska inte göra misstaget att försöka ta av sig den i bilen, det gjorde jag i går, säger han och sätter fart mot parkeringen.

Advokat Per Oehme företräder mamman i rättegången om mord. Foto: Paul Hansen

Han bor i Nyköping där han också har ett kontor.

Per Oehme har företrätt Lilla hjärtats mamma i flera tvångsvårdsförhandlingar de senaste åren.

Han har suttit med mamman på möten med socialtjänsten, hos socialnämnden och under förhandling i förvaltningsrätten. Tvångsvården skulle bestå – hemförhållandena var för osäkra, var deras bedömning.

Tills saken prövades i kammarrätten.

Tio månader efter att flickan flyttat in hos sina biologiska föräldrar för gott hittades hon död under sin säng. Flickan hade bara en blöja på sig, kroppen inlindad i tyg och plast med ett snöre av hampa runt om.

Nu står Per Oehme åter vid mammans sida.

Han känner sin klient väl vid det här laget. Oehme beskriver henne som intelligent och vältalig. Med en stor misstro mot myndigheter.

I rätten har Per Oehme och flickans mamma målat upp en bild av hur familjen under flera år motarbetats av socialtjänsten. Det är centralt, menar Per Oehme, att förstå vad som format familjens förhållande till myndigheter.

I sitt vittnesmål säger mamman:

– Vi har hela tiden haft press på oss att prestera som föräldrar. När folk får höra att barnen varit placerade ser de på en på ett annat sätt. Man blir bedömd och dömd hela tiden.

I ett sms till en bekant skriver hon:

”Jag har blivit så jävla mentalt våldtagen av myndigheterna i över tre år.”

Enligt försvarets linje är föräldrarnas rädsla och bristande tillit till samhället grunden till varför ingen av dem slår larm när flickan skadas i lägenheten i centrala Norrköping någon gång i slutet av januari.

I en ljudinspelning säger den numera avlidne pappan till polisen, kort efter gripandet:

– Det kommer att pratas om i leda att socialförvaltningen hade rätt, trots att det här är en olycka. Socialförvaltningen hade rätt, det kommer inte att tas någon hänsyn till att det var en olycka.

Rättsläkarens bedömning är att Lilla hjärtat hade haft måttliga till goda chanser att överleva sina skador, om hon fått adekvat akutsjukvård.

De kommande veckorna ska tingsrätten avgöra om hennes mamma är skyldig till mord, synnerligen grov misshandel och brott mot griftefriden.

Hon nekar till brott.

● ● ●

Rättegångens första dag. Mamman har handfängsel, en tunn svart jacka, rödfärgat hår och mörka jeans. Två män från kriminalvården leder henne in i sal 3. Hon verkar spänd, ibland lite frånvarande. Blicken vilar i bordet när åklagaren presenterar sin sakframställan.

Rättegången efter Lilla hjärtats död inleddes på måndagen. Förhandlingen bevakades av alla stora svenska medier. Foto: Paul Hansen

En glasvägg skiljer kvinnan från åhörarna – journalister från alla stora svenska medier. I ett annat rum, en våning upp, följer representanter från socialtjänsten, ännu fler journalister och några få anhöriga rättegången via en tv-skärm.

Enligt åtalet ska mamman, tillsammans och i samförstånd med flickans pappa, ha utdelat trubbigt våld mot flickans huvud och kropp.

Åklagare Anna Lander visar en skiss av en kropp på storbildsskärmarna i rättssalen. Skadorna som fanns på flickan är utmärkta med små blå cirklar och siffror. De finns över nästan hela kroppen. Vissa kan härledas från dödsdagen, andra någon dag eller dagar tillbaka i tiden, enligt rättsläkarens bedömning.

Åklagaren anser att mamman har försatt 3-åringen i ett tillstånd av vanmakt genom att ge henne flera olika preparat som leder till att hon blir medvetslös och drabbas av ”brist på kroppslig kontroll”.

I 3-åringens blod fanns flera narkotikaklassade substanser. Hårprover visar att preparat funnits i, eller varit i kontakt med, flickan under flera månader.

Våldet blir tillsammans med de narkotikaklassade preparaten flickans död, menar Anna Lander.

Enligt åtalet har föräldrarna visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att gärningen riktat sig mot ett skyddslöst barn som var i beroendeställning till dem.

Den polisman som var först på plats i lägenheten vittnar i rätten om när byltet under barnsängen klipps upp av ambulanspersonal:

– Om jag inte förstått det tidigare så blev det uppenbart nu. Att det som låg där var dött. Ungefär i denna stund såg jag barnkroppen.

Enligt polisens förundersökning lämnar föräldrarna, åtminstone inledningsvis, en relativt samstämmig bild av vad de menar har hänt i lägenheten i slutet av januari.

”Hon berättar vidare att de tidigare haft kontakt med myndigheter och att de var rädda för att de andra barnen skulle omhändertas om de hade ringt 112 på en gång. Hon berättar att de började livräddningsförsök men att de inte lyckades få liv i henne”, rapporterar en polis mamman träffat kort efter gripandet.

Mamman upprepar en liknande berättelse i ett inledande förhör.

Även pappan talar, i transporten mellan lägenheten och polishuset, om en olycka i badkaret. Samtalet spelas in med polisens mobiltelefon.

– Jag tror att hon måste ha slagit i huvudet, fått en hjärnskakning eller hjärnblödning, säger han.

Pappan säger att han fick panik när han upptäckte att flickan avlidit.

– Nä, jag vet bara inte hur man ska förklara en sån här sak, när man får en chock och känner att alltså polisen är inget alternativ, myndigheter är inget alternativ, hur ska vi göra och det bara är superpanik, superpanik hela tiden och det bara går runt i skallen…

Men mammans berättelse kommer att förändras över tid. Hennes minnen blir allt mer vaga. I rätten åberopar åklagare Anna Lander en rekonstruktion från lägenheten.

I slutet av februari, då inspelningen görs, minns mamman inte längre att hon gjort livsuppehållande åtgärder.

– Jag kan inte göra hjärt- och lungräddning, konstaterar hon.

På tisdagen, i tingsrätten, minns mamman i stort sett ingenting. Bara några få fragment.

– När (pappan) berättar vad som har hänt tror jag inte på honom. Jag förstår inte vad han menar, jag förstår inte vad han säger. Han ville att vi skulle gå till hennes rum och jag frågade varför. Då berättade han vad som hade hänt, att hon hade ramlat.

Om minnesfragmenten är verkliga, eller om någon återberättat dem, vet hon inte.

– Det är som minnesbilder och känslor. När jag inser vad som har hänt så vet jag inte vad vi ska göra. Det är väl därför jag stänger av.

Hennes försvarare, Per Oehme, har presenterat ett alternativt händelseförlopp.

För tingsrätten berättar han:

– Det är ganska sent på kvällen när flickan inte kan sova. Hon får bada, det är det bästa hon vet. Pappan har ansvaret för henne och vid något tillfälle lämnar han badrummet. Under tiden halkar hon så illa att hon slår huvudet i kranen eller kanten. Skadorna som hon ådrar sig, påstår vi, kan var förenliga med att hon slår i en eller två gånger på väg ner i badkaret.

Per Oehme säger att hans beskrivning vilar på pappans berättelse innan han avled, mammans minnesbilder, andra fynd och utlåtanden från rättsläkare och rättskemist.

När pappan hittar flickan i badkaret vet han inte hur skadad hon är. Han tror att hon har drunknat. Han gör hjärt- och lungräddning, enligt Per Oehme.

– Jag tror att det är nu de dumma besluten kommer. Han försöker medicinera henne själv för att hon ska komma ur sitt kramp- och chocktillstånd. Han gör det här i välmening, påstår jag. Han förstår inte hur illa däran hans dotter är.

Försvaret menar att 3-åringen avled av aspirationspneumoni, att man andas in exempelvis magsäcksinnehåll.

Lisa Magnusson och Marie Björklund var Lilla hjärtats handläggare på socialtjänsten i Norrköping. Nu följer de rättegången om vem som bär ansvar för hennes död. Foto: Paul Hansen

Hur pappan skulle ha fått i flickan preparat för att hon ska komma ur sitt tillstånd kan han inte svara på. Varför den döda kroppen bar blöja, om hon avlidit i samband med att hon badade, besvaras inte.

● ● ●

Lilla hjärtat flyttade in hos sina biologiska föräldrar några veckor före sin 3-årsdag i april förra året.

Flickan hade då varit familjehemsplacerad sedan födseln. Föräldrarnas missbruk och psykiska ohälsa var de främsta orsakerna till att de inte ansågs lämpliga att ta hand om henne.

Pappan vägrade drogtester, även när tvångsvården prövades i kammarrätten. Men domstolen ansåg inte att det fanns något som faktiskt talade för att det fanns ett missbruk.

Så vad var det för tillvaro flickan mötte våren 2019?

Polisens förundersökning och mammans vittnesmål ger helt olika svar. Men båda konstaterar att det fanns ett missbruk i familjen.

– Jag har svårt att säga när jag började bruka otillåtna preparat, men nån gång under förra året, säger mamman i rätten.

Polisutredningen visar att föräldrarnas missbruk pågått under en längre tid. Hårprover från mamman visar spår av en lång rad substanser, hon vill dock bara kännas vid ett par av dem. Parets dator är uppkopplad till darknet, ”det anonyma internet”, och en sida där man kan köpa droger. Sms från mammans telefon visar flera beställningar av narkotikaklassade preparat.

Det är inga problem att skicka dem direkt hem till lägenheten, meddelar hon sin kontakt.

Samtidigt är Lilla hjärtats hemflyttningsprocess i full gång. Umgänget med de biologiska föräldrarna har trappats upp.

Beställningar av narkotikaklassade preparat fortsätter när flickan flyttar in hos de biologiska föräldrarna, och under hennes sista tid i livet.

Av sms-konversationerna, som är en del av polisens förundersökning, framgår att föräldrarna känner sig jagade och mår dåligt. De avbryter flickans inskolning på förskolan. De har ont om pengar, ont om tabletter. Från mammans telefon syns flera sökningar på snabblån.

I ett sms skriver pappan till mamman:

”Jag vill inte ha det såhär en endaste dag till. Hela den här prylen med (flickan) efter nästan 3 år.”

Enligt förundersökningen var Lilla hjärtat undernärd, hon tappade kraftigt i vikt under sina sista sex månader i livet. På öppna förskolan tror en föräldraledig mamma som arbetat inom socialtjänsten att flickan har cancer.

I ett sms kallas Lilla hjärtat för ”Das mongo”. Från mammans telefon har någon sökt på ”tvångströja barn” och ”dölja blåmärken” och ”dölja sår”.

Flickan fick smeknamnet Lilla hjärtat av socialsekreterarna som tog hand om flickan på BB. Hon bodde i familjehem hos Melinda Jacobs tills hon skulle fylla 3 år. Tio månader senare var hon död.

Inför rätten minns hon dem inte. Kanske var det pappans sökningar?

Några sms förklarar mamman med parets jargong. Och:

– Jag hade aldrig uttryckt mig så om henne till någon annan än hennes pappa.

I stället beskriver mamman en ganska stillsam tillvaro där vardagen mest gick ut på att få allas viljor att gå ihop. Hon gick till parken tillsammans med barnen varje dag. Flickan sjöng för sin lillebror.

Hon var helt fantastisk, säger hon.

● ● ●

Så varför är Lilla hjärtat död?

Och om mamman inte har orsakat skadorna på hennes kropp – vilket ansvar hade hon att skydda henne?

Rättegången fortsätter nästa vecka.