Vänsterpartiet KU-anmäler tre S-ministrar: ”Har gått över gränsen”

I samband med Turkiets angrepp i norra Syrien i oktober förra året uppmärksammades den svenska krigsmaterialexporten till Turkiet. Exporten delas in i två kategorier, ”krigsmateriel för strid” som till exempel vapen och ammunition, samt ”övrigt krigsmateriel”. Under 2018 uppgick exporten till 300 miljoner kronor, enligt ISP, Inspektionen för strategiska produkter, men det rörde sig enbart om ”övrigt krigsmateriel”. För Sveriges del består det under de senaste åren av produkter av typerna elektronisk utrustning, pansar- och skyddsutrustning, maskeringsutrustning, programvara och tekniskt bistånd.

Turkiska soldater i Tal Abyad i norra Syrien i oktober 2019. Foto: Zhengsiyuan/TT

Flera svenska ministrar, utrikesminister Ann Linde (S), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, (S), samt inrikesminister Mikael Damberg, (S), betonade under höstens debatt att 2018 års export inte utgjorts av ”krigsmaterial för strid”, utan att det i stället föll under kategorin ”övrigt krigsmateriel”. Vänsterpartiets Håkan Svenneling avser att under onsdagen KU-anmäla dessa tre ministrar till riksdagens konstitutionsutskott för vilseledande uttalanden om den svenska exporten.

Han skriver i anmälan, som DN tagit del av, att ministrarna försökt att förminska betydelsen av Sveriges export av krigsmateriel och gett en felaktig bild av exporten.

Bland annat syftar anmälan på ett uttalande som utrikesminister Ann Linde, (S), gjorde till DN i oktober, apropå exportkategorin ”övrigt krigsmateriel”.

– Vad det är för övrigt krigsmaterial vet vi inte exakt. Men övrigt krigsmaterial kan vara brandfiltar, första hjälpen-lådor, skyddsplåtar. Exakt vad de olika affärerna innebär är inte offentligt, sa hon då.

Ett uttalande som inte stämmer, enligt Vänsterpartiet.

”Varken brandfiltar eller första-hjälpen-lådor ingår i kategorin övrig krigsmateriel. För att någonting ska klassas som krigsmateriel och därmed kontrolleras enligt den svenska lagen och regelverket om exportkontroll krävs att det är ”särskilt utvecklat för militärt bruk” skriver de i anmälan.

Håkan Svenneling anklagar ministrarna för att medveten försöka vilseleda allmänheten med noga uttänkta talepunkter om vilken kategori som exporterats.

– Det är egentligen inte så stor skillnad på kategorierna när man tittar på hur lagstiftningen ser ut. Det är snarare definitioner som ISP gör när de grupperar vilken typ av export som skett. Men man behöver ju även skyddsplåtar, lastbilar och pansar för att kunna genomföra sin invasion av nordöstra Syrien som Turkiet har gjort, säger han.

Uttalandena om Turkiet gjordes i oktober, varför väntade ni så länge med att anmäla?

– KU börjar sin granskning nu på våren så det hade inte haft någon betydelse om vi anmält tidigare. Det var för att få den större bilden och göra en så välskriven anmälan som möjligt, säger Svenneling.

Vänsterpartiet lyfter i anmälan också ett uttalande från Ann Linde i TV4, ”Vi exporterar ju inte krigsmateriel till länder som är i pågående strider.” Men enligt Vänsterpartiets anmälan har Sverige exporterat krigsmateriel till sex av de stater som ingår i den Saudiledda koalitionen som strider i Jemen, medan kriget pågått.

– Vapenexporten är ett känsligt ämne för den S-ledda regeringen. Man vill ge en bild av Sverige som en humanitär stormakt men när man granskar vapenexport till Turkiet eller till den Saudiledda koalitionen i Jemenkonflikten så ser man att Sverige aktivt har exporterat vapen, säger Svenneling.

Sveriges radio rapporterade förra veckan om att regeringspartierna har olika syn på hur man ska ställa sig till exportera krigsmateriel till icke-demokratiska länder som deltar i Jemen-konflikten. I januariavtalets punkt 70 står att man inte ska godkänna vapenexport till dessa länder men enligt SR fortsatte ISP under förra året att bevilja tillstånd för export av krigsmateriel till Förenade Arabemiraten, Kuwait, Qatar och Jordanien.