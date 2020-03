Vårdpersonal uppmanar svenskarna att stanna hemma

Tidigare under mars har vårdpersonal i andra europeiska länder, inte minst i Italien och Spanien, gått ut i sociala medier och bett befolkningen att ta till försiktighetsåtgärder för att minska spridningen av covid-19.

Det var också det som inspirerade sjuksköterskan Victoria Samuelsson på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg att häromdagen ta en bild på kollegor, sjuksköterskor och undersköterskor, där de håller upp orden: ”We stay here for you. Please stay home for us”.

Det berättar Branka Djukanovic Svensson, sjuksköterska och styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland, för DN.

– Vi vill sprida budskapet som kommer från personalen med livsviktiga yrken. De ber allmänheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 och att minska trycket på sjukvården. Det är dags för folkvett och ett eget ansvar, säger Branka Djukanovic Svensson.

På lördagskvällen publicerade även intensivvårdssjuksköterskan Anne Rosendahl ett inlägg på Facebook, där hon efter ett avslutat nattpass på Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättade om sina upplevelser:

”Vi är med om en situation som saknar motstycke. De senaste dagarna har varit omvälvande, nu har patienterna med covid-19 verkligen börjat att strömma in till oss och de är sjuka, väldigt svårt sjuka”‚ skriver Anne Rosendahl, som godkänt att DN citerar hennes inlägg.

Anne Rosendahls bild där man ser märken efter skyddsutrustningen har fått tiotusentals gillamarkeringar. Foto: Privat

Hon skriver att många frågar: ”Vad kan vi göra för att hjälpa er??” och ”Vad behöver ni??”, och fortsätter vidare:

”Mitt svar är: det allra bästa du kan göra är att verkligen följa och respektera de riktlinjer som finns för att förhindra smittspridning. Det beslut du tar i dag (gå till gymmet, handla fast du känner dig förkyld, låta mormor passa ditt barn, åka på den för resan du tänkt osv) – det kommer påverka hur det ser ut på mitt jobb om två veckor.”

Anne Rosendahls Facebookinlägg, som på mindre än ett dygn fått över 50.000 gillamarkeringar, avslutas med orden: ”Jag går till jobbet för din skull, stanna hemma för min skull.”