Värmen och solen ligger kvar på annandag påsk

Många jackor och halsdukar har åkt av under de senaste dagarna, och ännu ser de inte ut att behövas igen. Solen och värmen kommer att fortsätta glädja soldyrkande svenskar.

– Det kommer vara fint de närmaste dagarna. Norra Norrland får lite molnighet, men annars ska det bli sol över hela landet, säger Malva Lindborg, meteorolog vid SMHI.

Under annandag påsk drar en front in över Norrland och östra Svealand, men den rör sig bort under dagen och påverkar inte temperaturen nämnvärt.

– Det blir 20 grader upp till i alla fall södra Svealand. Gränsen går vid södra Dalarna och Gästrikland. Norrut blir det runt 15 grader, säger Malva Lindborg och lockar med uppemot 22 grader lokalt i Götaland.

Och det sköna vädret försvinner inte med påskharen, de påskolvslediga kan njuta av fler fina dagar i veckan.

– Det blir fortsatt riktigt varmt för årstiden. Det blir soligt i hela landet på tisdag och fortsatt varmt. Och värmen kan sprida sig lite norrut. Det blir lite varmare längs Norrlandskusten, ända upp till Luleå och Piteå, säger Malva Lindborg.

Värmen hänger i under onsdag till fredag, men det blir lite ostadigare, med risk – eller chans – för lokala skurar.

– Det är nog många som önskar sig det, men det blir inte jättestora mängder.

SMHI varnar för brandrisk i gräs och skog i hela Götaland och Svealand, där varningen senare i veckan kan komma att även gälla Norrland.

– Brandrisken sprider sig långsamt norrut och med fortsatt torrt väder kommer varningen att ligga kvar, säger Malva Lindborg.

Den kommande helgen kan också bjuda på fint väder, men det gäller att ha paraplyet till hands, det ser ut att kunna bli ostadigt.

– Prognoserna är inte enstämmiga och jag vågar inte lova exakt var det kommer regn, men ett regnområde kommer att passera landet från sydväst, säger Malva Lindborg.

– Valborg är fortfarande ett lite osäkert moment, det ser ut som att det kan bli lite ostadigare väder och ett lågtryck, men det är lite för tidigt att ge en mer exakt prognos.