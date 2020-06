Värmen snart över – regn och svalt närmaste veckorna

SMHI:s väderprognos de närmaste tio dagarna visar att det blir en hel del regn, vilket är välkommet eftersom risken för bränder i skog och mark på många håll är mycket stor eller extremt stor. För badsugna soldyrkare lär det däremot bli en besvikelse.

Över stora delar av Norrland har det redan under lördagen börjat leta sig in svalare luft, men i övriga landet har det soliga vädret dominerat med temperaturer uppemot 30 grader på flera håll. Framåt kvällen kan det komma in regnskurar med inslag av åska över södra Sverige, och lokalt kan det bli fråga om stora mängder nederbörd.

Regnvädret klarnar upp och söndagen inleds med ännu en solig och varm dag. Varmast blir det i östra Svealand med upp till 30 grader. Men sedan väntar ett väderomslag i hela landet när en kallfront drar in från sydväst och letar sig norrut.

– Måndagen blir svalare med runt 20 grader i hela landet. I samband med regnet kan det bli omkring 15 grader, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Det ostadiga vädret ligger kvar under början av veckan med lägre temperaturer och nederbörd till och från.

– Det kan ändå vara lite sol emellanåt, men jag kan inte se att det blir några hela soldagar som vi har haft nu, säger Moa Hallberg.

Vidare i veckan väntas fortsatt passerande regn eller regnskurar varvat med en del sol.

Över nästa helg, och inledningen av veckan därpå, fortsätter det ostadiga vädret och inledningen av veckan därpå. Vad resten av juli kommer bjuda på för väder kan SMHI inte ge någon prognos på än.

– Vi gör inte den sortens långtidsprognoser, säger Moa Hallberg.

SVT:s vädertjänst har däremot gjort en prognos för resten av juli månad och där kan varmluften göra comeback i vecka 28-29, då det successivt letar sig in en torrare vädertyp. Därefter ser det ut som nya regnväder väntar i slutet på juli medan augusti kan bjuda på ännu en period med högtrycksbetonat väder, skriver SVT. Men den prognosen är väldigt osäker.

