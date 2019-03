Den 21 februari rapporterar en stor serie brittiska medier, bland annat tabloiden Daily Mail, om ett ”ondskefullt självmordsspel” som sägs spridas bland brittiska barn. En Whatsapp-användare, vars profilbild föreställer en kuslig kvinnoliknande varelse med stora utbuktande ögon och långt stripigt svart hår, påstås lägga till barn på chattappen för att sedan uppmana dem att skada sig själva.

Varelsen är en docka som ursprungligen skapades av den japanska skulptören Keisuke Aizawa och föreställer ett monster ur japansk folklore, en Ubume. Bilden har spridits på nätet sedan åtminstone 2016, då den publicerades på Instagram.

Källan till påståendet, att en ”självmordslek” sprids på sociala medier, är enligt bland annat Daily mail och den lokala brittiska Facebooksidan ”Love Westhoughton” som den 17 februari i år ska ha publicerat ett brev från en anonym mamma. I inlägget, som i dag inte finns tillgängligt på Love Westhoughton, ska mammans sjuåriga son varnat klasskamrater för att en ondskefull dockliknande kvinna kommer att döda dem i sömnen.

Den här typen av varningar började spridas redan under hösten 2018, även då med varningar för ett påstått självmordsspel gestaltad av samma kusliga docka. Då påstods en tolvårig argentinsk flickas självmord ha varit en följd av ”Momo challenge” efter att polis undersökt en sådan koppling, någonting som aldrig bekräftats. I samband med detta gick bland annat Värmdö kommun ut till vårdnadshavare i skolorna och varnade för ”Momo challenge”. Fortfarande har inga självmord, varken i Sverige eller internationellt, i praktiken tydligt bekräftats höra ihop med ”Momo”.



”Trots att flera dödsfall i olika länder kopplats till 'Momo' av myndigheter finns det bara indikationer och inga tydliga bevis på att de faktiskt är direkt kopplade till 'Momo challenge'”, skrev Metros Viralgranskaren i september 2018.

Denna typ av varningar fick ny fart i februari, och bara sedan slutet av februari har bland annat Daily Mail publicerat över 20 artiklar om ”Momo challenge”, enligt Guardian-redaktören Chris Moran.

Mest spridd blir en artikel som Daily Mail publicerar under onsdagen, och som påstår att läskiga bilder på ”Momo”-karaktären instruktioner om hur du kan skada dig själv sprids i videoklipp om barnkaraktären Greta gris och det populära onlinespelet Fortnite. Detta efter att några skolor publicerat Facebookinlägg med påstånden om att ”läskiga utmaningar hackar in sig halvvägs i barnprogram på Youtube”. Daily Mails artikel delas hundratusentals gånger. Under torsdagen publicerade Youtube ett pressmeddelande där man berättar att man inte hittat några videoklipp av den typen, trots all medierapportering.

Tidningsrubriker från Daily Mail respektive Daily Mirror. Foto: Skärmavbild



Enligt teknikmagasinet Wired är det just medierapporteringen som kan ligga bakom den här typen av paniker: ”Momo challenge” finns inte på riktigt, men kan komma att tas seriöst och skrämma upp barn genom varningar från medier, skolor och polis. Risken finns också att barn försöker att efterhärma de beskrivna beteendena. Att rapportera om den här typen av varningar är dock lockande för många onlinemedier, eftersom att skriva sådana artiklar i princip garanterar att de får stor spridning på sociala medier.

På flera sätt är varningarna för ”Momo challenge” identiska med en liknande panik som spred sig under 2017. Då hette utmaningen istället ”Blue whale challenge” och påstods vara ett ”spel” som utspelade sig under 50 dagar där de medverkande fick göra grövre och grövre uppgifter tills du till slut tar livet av dig dag 50. Bland annat Expressen och en serie skolor varnade för Blue whale challenge. Även då kunde få fall där ungdomar tagit livet av sig egentligen kopplas till det påstådda spelet, som Viralgranskaren skrev om i november 2017.

Enligt New York Magazine är det inte ”Momo” som föräldrar ska oroa sig för på Youtube. Förra veckan tog sajten bort en stor serie kanaler och miljoner kommentarer i ett försökt att bekämpa det flera år gamla problemet med pedofiler som använder Youtube som en källa till klipp på lättklädda eller nakna barn. Ofta har det handlat om informella nätverk som genom videoklipps kommentarsfält tipsat varandra om klipp på barn, varför Youtube har tagit bort kommentarsfunktionen på videoklipp där barn under 18 år förekommer. Youtube har även ett problem med personer som publicerar påstått barnvänliga videoklipp med våldsamt och ibland sexuellt innehåll, dock förekommer Momo inte i dessa.

