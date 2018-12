Beslutet av överåklagaren Mikael Björk om att ta upp delar av den nedlagda förundersökningen mot Paolo Macchiarini applåderas av Karl-Henrik Grinnemo, en av visselblåsarna som i ett tidigt skede arbetade tillsammans med skandalkirurgen.

– Vi är oerhört tacksamma för att man gör det. Det som är väldigt viktigt är att alla delar inte har kommit fram i den tidigare förundersökningen. Det är fler individer som varit involverade, det är inte så att Paolo Macchiarini kom in från gatan och ställde sig att operera. Han rekryterades just i syfte att sätta in syntetiska luftstrupar, då är det självklart att man gör det, säger han.

Karl-Henrik Grinnemo menar att det finns ”högt uppsatta personer ” på KI som har smitit undan sitt ansvar för det inträffade, och anser att utredningen borde utvidgas till att omfatta fler än Macchiarini.

Grinnemo blev själv förhörd som vittne under den förra förundersökningen, och hoppas bli förhörd igen.

Han tycker att det är rätt att avgränsa den nya utredningen till de patienter som fick konstgjorda strupar inopererade.

– Den första isländska patienten är det självklart att man ska fokusera på, och även den tredje, turkiska tjejen, var väldigt speciell i hela ärendet. Det är helt rätt att man fokuserar på dem, säger han.