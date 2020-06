WHO backar: Smittspridningen stabil i Sverige

Under torsdagen pekade världshälsoorganisationen WHO ut Sverige som ett av elva europeiska länder där coronaviruset under de senaste två veckorna åter har börjat spridas markant. Om situationen inte åtgärdas varnade de för att sjukvården åter kan bli hårt ansatt.

Helt fel, menade Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell i en radiointervju dagen därpå och menade att det ökande antal fall beror på den utökade testningen.

– Vi kan se på alla andra parametrar vi mäter, att de allvarliga fall vi har minskar och antalet inläggningar på intensivvården är på en väldigt låg nivå. Även dödsfallen börjar gå ner. Det dör inte fler än det brukar göra så här års. Så det här är tyvärr en total feltolkning av den svenska datan, sade han till P1 Morgon.

Under både vecka 24 och 25 testades över 60.000 personer i Sverige. Att jämföra med omkring 30.000 för veckorna i maj.

I ett pressmeddelande kommenterar WHO under fredagen Anders Tegnells kritik. De skriver att antalet nya fall per 100.000 invånare fortfarande är relativt högt i Sverige, något som de emellertid medger beror på den ökade testningen i Sverige.

”Men det är viktigt att påpeka att andelen positiva svar bland de testade fortsatt är på en stabil nivå på omkring 12-13 procent. Det pekar mot att Sverige fortsatt har en samhällsspridning”, skriver WHO.

De skriver dock att det finns tendenser till att Sverige är på väg åt rätt håll och nämner det sjunkande antalet svårt sjuka, iva-inläggningar och dödsfall.

”Sverige har fått samhället med sig och har lyckats hålla smittspridningen på nivåer som den svenska sjukvården kan hantera.”

Tom Britton, matematikprofessor på Stockholms universitet, delar Anders Tegnells uppfattning om att smittspridningen inte ökar.

– Om du testar dubbelt så många kommer du att hitta fler fall även om det inte är någon ökning. Jag tror inte heller att det har skett någon ökning av smittspridningen. Den är i stället sakta – men tyvärr lite för sakta – på väg ned. Det är utan tvekan så att smittspridningen är högre än i andra länder i Europa just nu.

Även Tom Britton anser att antalet inläggningar på intensivvården och dödstal skulle ge en mer rättvisande jämförelse.

– När en undersökning baseras på testning påverkas det av hur mycket ett land testas. Olika länder har lite olika strategier där. Det finns en risk att det blir missvisande, säger han.

De tio länder som WHO nämnde tillsammans med Sverige var Armenien, Moldavien, Nordmakedonien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kirgizistan, Ukraina och Kosovo.