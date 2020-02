Ymniga snöfallet fortsätter i Västsverige

Det är snabba kast i vädret. I fredags anlände våren, meddelade SMHI. Men nu slår vintern tillbaka och ett snöfall drar in som kan ge så mycket som 15 centimeter på vissa håll. Inte minst i trafiken kan det orsaka problem.

Nära Svinesundsbron har en lastbil med släp under morgonen kört in i ett räcke och blivit stående tvärs över vägen med stora trafikstörningar under dagen som följd. Trafik mot Norge har fått ledas om via gamla Svinesundsbron. Och diesel har läckt ut på körbanan.

Under tisdagens morgon och förmiddag inträffade också flera andra incidenter , främst i Jönköpings län. Men inga allvarliga olyckor har rapporterats.

– Det har varit ganska lugnt med tanke på situationen. Det är glädjande, för det innebär att våra trafikanter är försiktiga i trafiken, säger Alexander Elias, presskommunikatör på Trafikverket, till TT.

SMHI har, förutom tidigare varningar om höga eller mycket höga flöden främst i Halland, nu också utfärdat en klass 1-varning för snöfall i Västra Götalands län, Småland och Östergötland.

E20 i höjd med Lerum utanför Götborg. Foto: Ada, Ihse/TT

Prognosen lyder: Ett ymnigt snöfall har dragit in över Götaland och kan ge 5–15 cm. Dessutom blir det blåsigt till havs och över Skåne väntas mycket hårda vindbyar.

– Snöfallet rör sig enligt prognosen. Det snöar på och lägger sig på flera håll. På västkusten och i Södra Götaland övergår det i regn, men i inlandet kommer att det hålla sig som snö, säger Henrik Reimer, jourhavande meteorolog på SMHI.

Sydväst om Vänern och väster om Vättern är områden som väntas drabbas värst och det kan bli upp till 15 centimeter snö.

Det har förekommit störningar i kollektivtrafiken under morgontimmarna, men inget långvarigt.

Tågtrafiken på sträckan Ljungskile-Uddevalla östra har fått ersättas med bussar sedan ett träd fallit över ledningen. Trafiken på flera tågsträckor har ställts in i förebyggande syfte, bland annat sträckan Värnamo–Halmstad och Värnamo–Jönköping. Men tågen ska börja rulla igen under eftermiddagen.

