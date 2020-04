Ytterligare 107 dödsfall i covid-19 har rapporterats in under det senaste dygnet. Det har under den senaste veckan skett en viss minskning av antalet nya intensivvårdsfall i Sverige, men de som behandlas behöver behandlas länge.

– Trycket på vården är fortfarande högt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.