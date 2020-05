Ytterligare 46 avlidna i covid-19 i Sverige

Under torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens berättade Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, att situationen i Europa, vad gäller antalet fall, långsamt blir bättre. I Sverige har drygt 600 personer bekräftats ha covid-19 det senaste dygnet. Under samma period har 46 personer med covid-19 rapporterats döda, enligt Folkhälsomyndigheten.

Om det trendbrott som rapporterats i Västra Götaland, som Sahlgrenska sjukhuset larmat om, säger Folkhälsomyndighetens enhetschef Sara Byfors att trendbrott är intressanta att uppmärksamma, men att det är fortfarande relativt få patienter som läggs in över tid.

– Trendbrottet kan bero på flera saker, till exempel ändrat beteende, säger Sara Byfors, och påminner samtidigt om de rekommendationer man tidigare upprepat många gånger. Hålla social distans och avstå onödiga resor, exempelvis.

Sara Byfors berättade också att alla 21 regioner bedriver smittspårning inom sjukvården och äldreomsorgen, och att 14 regioner bedriver smittspårning för alla fall.

Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland, fanns med på presskonferensen via länk, för att berätta om läget på ön och hur man arbetar. Det tidiga besöksförbudet har varit en väldigt viktig åtgärd för att begränsa smittspridningen på Gotland, säger hon.

– Vi har haft en fördel i och med att pandemin gett oss tid att förbereda vården på ön. Det har också visat hur viktigt det är med ett bra samarbete, mellan regioner och myndigheter, säger Maria Amér.

Sara Byfors fick en fråga om hur man ser på den kritik myndigheten fått från till exempel Annika Linde, före detta statsepidemiolog.

– Det allvarliga är hur det har blivit i äldrevården, inte att vi får kritik. Hela tiden har vi en diskussion om möjliga åtgärder och vi står ändå fast att vi med den information vi har haft att vi har fattat rätt beslut, svarar Sara Byfors.

Just nu vårdas 595 personer på Sveriges intensivvårdsavdelningar varav 335 har covid-19. En region har rapporterat in en avsevärt bättre situation på kort och lång sikt och sex regioner har rapporterat in minimal förbättringar, berättar Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen.

– Det är positivt, vi såg inga sådana siffror för ett antal veckor sen, säger Johanna Sandwall.

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, berättar om situationen inom äldrevården. Han säger att det behövs göras vissa förbättringar inom äldrevården, men slår tillbaka mot beskrivningen om en äldrevård som är dålig över hela Sverige.

– Vår statistik stödjer inte en bild av äldrevård som är dålig överallt. Vi vänder oss kraftigt emot överdrivna ordbruk kring dödshjälp och liknande. Jag finner att den är direkt stötande, säger han.

Med på presskonferensen var även Hedi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet. Hon säger att alla personer inom vården, oavsett om de är sköra, får en individuell medicinsk bedömning efter dennes behov.

– Personal gör allt man kan för att ge bra vård. Det handlar inte om att prioritera bort personer.