Ytterligare 69 personer avlidna i covid-19

Uppdatering 200514 15.20: Texten har tillfogats en rättelse

– Det är samma trend som tidigare. Det har planat ut på en ny nivå, säger Sara Byfors, chef för laborativ bakterieövervakning på Folkhälsomyndigheten under torsdagens presskonferens med Sveriges myndigheter.

Under presskonferensen redovisades utvecklingen av covid-19 i några av Sveriges län. I Gävleborg, Kronoberg och Halland, där det varit viss uppgång, ser det nu ut att ha planat ut. I Östergötland, där man tidigare haft höga siffror, ser man en ganska tydlig avplaning.

Avplaningen märks inte minst i antalet personer som just nu vårdas inom intensivvården med covid-19. Siffran uppgick under torsdagen till 413 personer, betydligt färre än när siffran uppgick till över 550 personer under slutet av april. Utöver dessa 413 behandlas 1.615 covid-19-patienter utanför intensivvården.

– Sammanfattningsvis är det fortsatt hårt belastat i sjukvården men ett stabilt läge, säger Johanna Sandwall från Socialstyrelsen.

Sara Byfors, chef för laborativ bakterieövervakning på Folkhälsomyndigheten Foto: Jonas Ekströmer/TT

Påverkan på samhällsviktiga funktioner har minskat under de senaste veckorna, enligt MSB:s Svante Werger. Han, liksom övriga på pressträffen, påminner dock om att den förvisso goda utvecklingen under de senaste veckorna inte innebär att någon ska slappna av.

På frågan om den kritik som 22 forskare under torsdagen på DN Debatt riktade mot Folkhälsomyndighetens strategi säger Sara Byfors att kritiken är svår att bemöta eftersom hon inte håller med forskarna om att Sveriges strategi skulle bygga på att åstadkomma en flockimmunitet.

– Vår strategi är inte flockimmunitet, vår strategi är att bromsa smittan från sjukvården och riskgrupperna. Deras bedömning får stå för dem. Det är inte vår strategi.

Hon håller heller inte med om att den studie från Spanien som indikerar att enbart fem procent av befolkningen har fått antikroppar skulle förändra myndighetens bedömning.

– Jag är inte säker på urvalet av personer och hur hög känslighet testet har. För oss ändrar det inget i sak. Men det är intressant att få data i Sverige för att kunna göra en sådan bedömning. I Spanien såg man att det var fem procent nationellt men stora skillnader regionalt.

Rättelse: I en tidigare version av texten fanns en felaktig siffra över antalet avlidna i Sverige.