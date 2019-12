Torbjörn Petersson: Kina är stort – men resten av världen är inte så liten

Vad ligger det i hotet från Kinas ambassadör i Sverige att relationerna mellan länderna, efter att redan ha påverkat kulturutbytet, kommer att inverka på även ekonomi och handel?

– Innehållet i hotet är högst oklart. Det var under ett seminarium i Göteborg efter att studenter ställt kritiska frågor om Xinjiang, Tibet och de redan dåliga förbindelserna mellan Sverige och Kina som ambassadören Gui Congyou uppges ha sagt att ”ingen kan räkna med att å ena sidan skada Kinas intressen och å andra sidan göra stora vinster i landet”. Däremot ville han inte eller kunde inte gå in på detaljer under en frågestund med Göteborgs-Posten efteråt. Ingen utom han själv vet om han hade mandat från Peking att uttala hotet eller om det var ett eget utfall ”i stridens hetta”.

Vad kan Sverige göra nu?

– Sverige ska naturligtvis försöka lugna ned känslorna trots det uppskruvade tonläget från Kinas ambassadör. Handeln med Kina är viktig för svenska företag – men tyvärr är det tidvis en tydlig strategi från Kinas sida att ge sig på små länder och frysa ut dem för att de vågar prisbelöna personer som grips av politiska skäl av den kinesiska regimen.

Norge kände på iskylan i sex år efter att Nobels fredspris tilldelats författaren och människorättskämpen Liu Xiaobo 2010. Den här gången är det uppmärksamheten kring den svenske förläggaren Gui Minhai, som suttit fängslad in fyra år utan rättegång, som irriterar ledningen i Peking.

Vad händer om Kina verkligen menar allvar med hotet om begränsningar i handeln? Hur kan då Sverige agera?

Med fasthet och med en skarp uppmaning till resten av EU att ställa upp till starkt försvar. Kinas ekonomiska styrka är redan ett politiskt vapen – och någon gång måste västvärlden markera vad som är heligt. Annars blir det bara värre.

Det här är en tidpunkt då EU kan tala om för Kina att: ”ingen kan räkna med att å ena sidan kidnappa och hålla ett lands medborgare fängslad utan rättegång. Och å andra sidan komma undan med det genom att hota med bojkott”.

Kina är stort, men resten av världen är inte så liten.

