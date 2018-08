Uppgifter till DN: Vittnen i Lundin-utredningen attackeras och hotas

Inom kort väntas besked om eventuellt åtal komma, gällande toppcheferna inom det svenska oljebolaget Lundin Petroleum, som misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott.

Förundersökningen har pågått i åtta år och bakgrunden är att bolaget samarbetat med regeringen i dåvarande Sudan, som kring millennieskiftet banat väg för bolagets verksamhet. Strider i samband med detta har bidragit till tusentals döda och hundratusentals på flykt, enligt rapporter från bland annat FN och flera människorättsorganisationer.

Nu kan DN berätta att flera källor med god insyn i utredningen uppger att vittnen och potentiella vittnen i Lundin-utredningen blivit kontaktade och hotade av personer som sagt sig företräda Lundin Petroleum.

Personer i Sydsudan och dess grannländer, som haft kontakt med de svenska utredarna, har enligt källorna till DN blivit uppmanade att inte vittna eller att dra tillbaka sina vittnesmål. I gengäld ska de ha blivit lovade pengar och även fått erbjudande om att kunna flytta med sina familjer till andra länder och säkra en god utbildning för sina barn.

– Vittnen och deras familjer har blivit hotade till livet, säger en källa med god insyn i utredningen, till DN.

Flera ska även ha blivit utsatta för våld.

– Det handlar om minst fem vittnen som i flera länder blivit attackerade och misshandlade av för dem okända personer, säger en annan källa med insyn.

Exempelvis har, enligt källan, tre vittnen blivit förföljda och påkörda av motorcyklar och andra vittnen blivit utsatta för kidnappningsförsök.

Lundin Oil borrade efter olja i ”Block 5A” i nuvarande Sydsudan i början av 2000-talet. Foto: Paul Hansen

Bland de första kontakterna som tagits för att stoppa vittnen var enligt tre av DN:s källor i Sydsudan 2015. Sedan dess har mängder av kontakter med vittnen tagits, med syfte att påverka vittnesmålen, enligt källorna, via telefon, Facebook-meddelanden och personliga möten.

Minst fem vittnen i flera länder har blivit attackerade och misshandlade av för dem okända personer

DN har varit i kontakt med totalt sju källor i och kring utredningen som bekräftar att vittnen hotats.

Hoten och förföljelserna ska ha varit kända för utredarna under minst två år, och den senaste händelsen som DN fått information om, då ett vittne kontaktats och uppmanats att inte vittna, ska ha skett i början av juni i år.

Pastor James Ninrew, företrädare för en grupp på omkring 40 personer som beskriver sig som offer för Lundins oljeverksamhet i Sudan. Foto: Privat

Pastor James Ninrew i Sydsudans huvudstad Juba, företräder Victims Group Juba, en grupp på omkring 40 personer som uppger sig ha fallit offer för Lundinbolagets verksamhet i landet. Ninrew skriver i ett mejl till DN:

– Det är sant att Lundin Petroleum, eller åtminstone personer som är kopplade till bolaget, förföljer vittnen.

DN har fått namn på två personer som arbetar för Lundin Petroleum och som anklagas för att ha kontaktat vittnen, både direkt och via mellanhänder.

Personerna jobbar i området kring Sydsudan och grannländerna Sudan, Etiopien, Kenya och Kongo.

DN når en av Lundinmedarbetarna på ett kenyanskt telefonnummer. Personen ska ha träffat ett av vittnena i Sudans huvudstad Khartoum, kontaktat ett annat vittne per telefon och även haft kontakt med andra personer som i sin tur kontaktat och hotat vittnen.

Vi har uppgifter om att du har kontaktat vittnen som ingår i Lundin-utredningen.

– Och?

Varför har du kontaktat dessa vittnen?

– Det har du inte med att göra, även om du är reporter. Var snäll och ring mig inte igen, annars kommer jag sätta dit dig för trakasserier, säger Lundinmedarbetaren.

DN har även varit i kontakt med ett vittne i utredningen, som kontaktats av ett anonymt Facebook-konto.

– Jag svarade inte på vänförfrågan då jag visste att det kontot hade hotat andra personer. Det är klart att det är olustigt. Det är starka krafter som har intressen i detta. Därför tar jag det på största allvar och undviker att åka till Sudan eller Sydsudan som det är nu.

En polisanmälan om övergrepp i rättssak ska ha gjorts mot oljebolaget. DN har tagit del av ett diarienummer, men handlingen är sekretessbelagd, meddelar krigsbrottskommissionen vid polisens nationella operativa avdelning.

Polis och åklagare har enligt FN:s riktlinjer ett ansvar att skydda vittnen och brottsoffer innan, under och efter en rättegång.

Henrik Attorps, åklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm som leder förundersökningen mot Lundin Petroleum, vill inte säga något om saken.

– Jag kan inte kommentera det, säger Attorps.

Även målsägandebiträdena Percy Bratt, Göran Hjalmarsson och Thomas Bodström avböjer att kommentera.

Alex Schneiter och Ian Lundin. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I november 2016 offentliggjordes att oljebolagets styrelseordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter delgivits misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott.

DN har sökt Lundin och Schneiter, som inte vill ställa upp på en intervju.

Lundin Petroleums kommunikationschef Robert Eriksson svarar per mejl till DN:

– Vi har inte blivit informerade av den svenska åklagaren om de påstådda trakasserierna. Vi kan därför inte svara på annat sätt än att göra det helt klart att alla representanter för Lundin Petroleum som arbetar tillsammans med oss för att förbereda försvaret arbetar i enlighet med de allra högsta standarder. Vi utgår från att samtliga sådana anklagelser, vare sig de är riktade mot försvaret eller mot åklagaren, tas på största allvar.

Den 9 juni hade den stora förundersökningen pågått i åtta år. Fallet handlar om hur oljebolaget, som då hette Lundin Oil, agerade i Sudan, nuvarande Sydsudan, mellan 1997–2003.

2010 släppte frivilligorganisationen European coalition on oil in Sudan, ECOS, som stöds av 50 europeiska människorättsorganisationer, rapporten Unpaid Dept, obetald skuld. Den bygger på satellitbilder, vittnesmål från drabbade, och rapporter från bland andra FN, Human Rights Watch, Amnesty, och drar slutsatsen att oljebolagets verksamhet bidragit till att 12 000 dött och 160 000 tvingats på flykt. Rapporten lade grunden till förundersökningen mot Lundin.

Kan det bevisas att Lundin är delaktiga, vore det väldigt, väldigt allvarligt

Egbert Wesselink från holländska fredsorganisationen Pax är en av rapportförfattarna. Även han har nåtts av uppgifter om försök att påverka vittnen.

– Om det kan bekräftas att vittnen i en svensk utredning om krigsbrott utsätts för hot och trakasserier eller erbjuds mutor för att dra tillbaka sina vittnesmål, är det en direkt utmaning mot det svenska rättsväsendets integritet. Det borde vara en prioriterad fråga för landet. Och kan det bevisas att Lundin är delaktiga, vore det väldigt, väldigt allvarligt, säger Wesselink till DN.

Egbert Wesselink. Foto: Privat

Johan Brosché vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet har forskat om Sydsudan i över ett decennium.

– Man måste förstå att det inte bara är Lundin som har mycket att förlora på en eventuell rättegång utan även den sudanesiska regeringen. Lundin misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott – men det är ju den sudanesiska regeringen och dess kopplade miliser som utfört själva brottet. Intresset för att undvika en rättegång är enormt.

Enligt åklagare Henrik Attorps går utredningen framåt.

– Jag bedömer utredningsläget som gott.

Åklagaren genomförde husrannsakan mot Lundin Petroleums kontor i Stockholm och Schweiz i januari. Då hoppades åklagarna komma med beslut om slutdelgivning under våren. Det innebär att förundersökningen anses färdig och att de misstänkta ges tillgång till hela utredningsmaterialet. Försvaret har möjlighet att komma med synpunkter och begära kompletteringar. Därefter tar åklagaren beslut om man ska väcka åtal eller inte.

Åklagare Henrik Attorps vill i dag inte säga något om prognosen för när slutdelgivning och beslut om åtal ska kunna tas.