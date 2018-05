USA drar sig ur Iranavtalet

Samtidigt hotade Trump andra ”länder som hjälper Iran i dess jakt på kärnvapen”. Även dessa nationer kan bli föremål för ”starka sanktioner” från Trumpregeringen.

USA, sade Trump, kommer inte att finna sig i att bli tagen gisslan i ”nukleär utpressning”.

Trump sade sig förvissad om Iran till slut, efter mankemang, kommer att gå med på att inleda förhandlingar om ett nytt bilateralt avtal med USA.

– Irans ledare kommer naturligtvis säga att de vägrar förhandla, och det är okej, jag skulle förmodligen ha gjort detsamma i deras position, sade Trump. Men faktum är att de kommer att vilja ha ett nytt avtal, ett som främjar hela Iran och dess folk. När de gör det är jag redo och villig, sade Trump.

Trump hänvisade till nationella säkerhetsmotiv som grund för att lämna avtalet från 2015. Om inga åtgärder tas gentemot Iran så kommer landet snart att ha utvecklat kärnvapen som utgör direkta hot mot amerikanska städer, hävdade presidenten.

– Det gav oss inget lugn, det skapade inte fred, och det kommer aldrig göra det, sade Trump om den uppgörelse som förhandlades fram av företrädaren Obama och dennes utrikesminister John Kerry.

Trumps beslut att lämna avtalet är det mest omvälvande internationella säkerhetspolitiska beslut han fattat hittills under hans femton månader långa presidentperiod. Det skakar inte bara om relationen till Iran – som Trump kallar världens ledande finansiär av terrorism – utan äventyrar också banden till USA:s europeiska allierade. Avtalets europeiska undertecknare Frankrike, Tyskland och Storbritannien har in i det sista försökt påverka Trump att inte lämna avtalet. Så sent som i helgen var Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson i Vita huset och i söndags skrev Johnson ett försvar för uppgörelsen i New York Times.

Men Trump var omöjlig att påverka. Under presidentvalrörelsen 2016 återkom han ständigt till Iranuppgörelsens undermålighet. I talet beskrev han avtalet – där undertecknarna lättat på sina ekonomiska sanktioner i utbyte mot löften om ett kraftigt begränsat kärnvapenprogram – som en personlig förolämpning mot varje amerikansk medborgare.

– … denna katastrofala uppgörelse gav regimen – och det är en grav terrorregim – många miljarder dollar, en del i kontanter – en stor skam för mig som medborgare och för alla amerikanska medborgare.

Om utträdet slår en kil mellan USA och Europas stormakter cementerar beslutet närheten mellan USA och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, nu Trumps främste internationelle bundsförvant. I talet refererade Trump till den underrättelseinformation som Israel presenterade häromdagen. Detta i brist på bevis från de internationella inspektörer från atomenergiorganet IAEA, som i konflikt med Trumps påståenden hävdar att Iran efterlever avtalet.

– I hjärtat av Iranuppgörelsen fanns en jättelik fiktion: att en mördarregim endast önskade ett fredligt kärnenergiprogram. I dag har vi definitiva bevis för att detta iranska löfte var en lögn. Förra veckan publicerade Israel underrättelsedokument – länge undangömda av Iran – som slutgiltigt visar att den iranska regimen utvecklar och har en historia av kärnvapen.

Beslutet på tisdagen sammanfaller med tillträdet för en ny rådgivarstab i Vita huset, som bekräftar Trumps övertygelser i flera internationella frågor där företrädarna protesterade. I talet meddelade Trump triumferande att den nya utrikesministern Mike Pompeo i skrivande stund är på väg till Nordkorea för att förhandla villkoren inför nyligen osannolika diplomatiska samtal mellan Kim Jong-un och Donald Trump.

Läs mer:

Trump: USA lämnar Iranavtalet

Omvärldens reaktioner på Iranavtalet

Nathan Shachar: Höjd beredskap i Israel

Michael Winiarski: Trump ger ayatollorna fria händer att återstarta kärnvapenprogrammet

Iranavtalet – så funkar det