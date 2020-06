Utredning mot misstänkt rysk agent snart klar

Ambassadrådet Jevgenij Umerenko kom till Sverige för att tjänstgöra vid den ryska ambassaden i Stockholm i april 2016. Med titeln ambassadråd var han en av ambassadens högsta tjänstemän men enligt Säkerhetspolisen var han underrättelseofficer utsänd med diplomatisk täckmantel.

I den egenskapen ska han ha träffat den nu spionmisstänkte svensken från Västsverige vid flera tillfällen.

Ett vittne filmade gripandet på resturangen i centrala Stockholm. Foto: Privat

Enligt domstolshandlingar misstänks den olovliga underrättelseverksamheten ha pågått under åren 2017 till 2019.

Gripandet i februari 2019 föregicks av långt spanings- och utredningsarbete. Åklagaren Mats Ljungkvist säger att förundersökningen nu i princip är klar och att han troligen kommer att ha ett slutmöte i utredningen under onsdagen.

– Det är minst sagt en stor utredning vi hållit på med och det är mycket material att gå igenom och mycket material att bedöma. Det är inte riktigt vem som helst som kan bedöma det här materialet heller, vilket har gjort att jag fått lägga ner mycket tid på det, säger han.

Vilken typ av material det handlar om vill Mats Ljungqvist inte kommentera.

Ambassadrådet Jevgenij Umerenko, en bild som nyhetsbyrån AP publicerade med hänvisning till anonyma källor inom säkerhetstjänsten. Bilden har tidigare också spridits på Twitter. Dagens Nyheter har fått en oberoende bekräftelse av bildens äkthet.

Svensken är forskare och teknisk konsult med eget företag. Han arbetade med känslig högteknologi som enligt Säkerhetspolisen är av intresse för främmande makts underrättelsetjänst.

Om det blir ett åtal eller inte kommer Mats Ljungqvist att formellt besluta i augusti - först ska den misstänkte få ta del av utredningen i en så kallad slutdelgivning - något som tyder på att han kommer att åtalas.

– Att jag skickar ut det här för slutdelgivning är en mycket bra indikation på att det kommer ett beslut i åtalsfrågan. Men det kan ju vara på det sättet att under sommaren kan han presentera någon sorts bevisning som gör att mitt beslut inte känns lika stabilt längre. Av det skälet avvaktar man alltid ett beslut innan slutdelgivningen är klar, säger Mats Ljungqvist.

Den ryske underrättelseofficeren lämnade Sverige några veckor efter tillslaget på restaurangen. Men först efter att fallet nått den svenska regeringen. Utrikesdepartementet kallade upp Rysslands ambassadör Viktor Tatarintsev och en protest framfördes mot att diplomaten utnyttjat sin status för spioneri.

Brevet från ryska ambassaden till UD om att Umerenko lämnat landet.

Enligt uppgifter till DN beskrivs Jevgenij Umerenkos roll i Sverige som lokal chef för den ryska underrättelsetjänsten SVR. När säkerhetspolisen slog till satt han med ett anteckningsblock i handen, enligt ett vittne på restaurangen som filmade gripandet.

Några svenska rättsliga åtgärder mot Jevgenij Umerenko är dock inte aktuellt.

– Det blir ju i alla fall inga åtgärder inom ramen för åtal eller så eftersom det är en person som omfattas av diplomatisk immunitet. Men det finns ju andra sanktioner såklart, säger Mats Ljungqvist.

Enligt uppgifter till nyhetsbyrån The Associated Press ska Umerenko vara specialiserad på teknikspionage och haft en liknande roll under diplomat postering i Tyskland.

Den misstänkte svensken har tidigare nekat till brott. Under en dryg månad satt han häktad men släpptes i slutet på på mars i fjol. Enligt åklagaren var bevisningen då så god att han inte längre kunde påverka fallet.

Mannens advokat Anna Björklund säger att hon inte kan kommentera fallet då det råder yppandeförbud.

I juni i år försattes mannens företag i konkurs. Enligt domstolshandlingar saknar bolaget helt inkomster och möjlighet att betala sina skulder.

Läs mer: Se den unika filmen när den misstänkte spionen grips

Detta har hänt: 26 februari 2019 greps den svenske mannen under ett möte med den ryske underrättelseofficeren Jevgenij Umerenko. Den ryske medborgaren hade diplomatisk status och släpptes kort därefter. Svensken greps, anhölls och häktades senare misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet åt främmande makt. 13 mars 2019 kallar utrikesdepartementet upp rysslands ambassadör Viktor Tatarintsev för att protestera mot att Jevgenij Umerenko utnyttjat sin ställning som diplomat för underrättelseverksamhet och att han uppmanades lämna landet. 18 mars 2019 meddelar Ryska federationens ambassad i Stockholm att Jevgenij Umerenko lämnat landet. 29 mars 2019 släpptes mannen ur häktet då bevisläget enligt åklagaren var så gott att mannen inte kunde skada utredningen. 17 juni 2020 Åklagare Mats Ljungqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål meddelar Stockholm Tingsrätt att förundersökningen är i ett slutskede och att beslut om åtal kan komma i slutet på augusti. Visa mer