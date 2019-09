Världen klimatstrejkade igen – rekordmånga i Sverige

För andra fredagen i rad gick människor i hela världen ut på gatorna som en del av rörelsen Fridays for Future. Budskapet: En dramatisk förändring är nödvändig för att rädda jordens klimat.

I Stockholm trängdes unga och gamla – med plakat och utan. ”Fågelskådare for future”, ”Jobbstrejk för klimatet” och ”Make the world cold again” var några av slagorden som syntes i folkhavet. Dagens manifestation i Stockholm gick under parollen ”Storstrejk”, en uppföljning till de tidigare ”Skolstrejkerna” med målet att också få de vuxna med sig i kampen för en bättre framtid.

Trummorna och ramsorna skapade karnevalslik stämning när tåget gick fram mellan Medborgarplatsen, via Mynttorget, till Kungsträdgården. När scenprogrammet väl drog igång där, nästan en timme senare än planerat, meddelade arrangörerna sin uppskattade siffra över antalet deltagare: 60.000 personer. Siffran är inte bekräftad av polisen och uppskattningar tidigare under dagen talade om mellan 20.000 och 40.000 personer. Antalet deltagare i de svenska manifestationerna var fler än under någon av de tidigare fredagsstrejkerna, enligt arrangörerna.

– Jag är otroligt glad att vi blev så många i dag. För det bevisar allvaret i klimatkrisen. Vi kommer att fortsätta och fortsätta, vi kommer att avancera och växa oss starkare. Jag vill att makthavare ser det här som en utmaning – förändring är på väg, säger en av arrangörerna, Edit Liedberg, 17.

Klimatstrejk i Wellington i Nya Zeeland. Foto: Nick Perry/AP

Strejkdygnet inleddes starkt på Nya Zeeland, där arrangörerna uppgav att omkring 170.000 personer hade deltagit på olika platser i landet. Enligt brittiska tidningen The Guardian lämnades ett öppet brev, signerat av 11.000 personer, till Nya Zeelands parlament. Uppmaningen: att utlysa klimatnödläge, något som parlamenten i bland annat Storbritannien, Frankrike och Kanada har gjort tidigare.

I Europa strejkade hundratusentals människor. Bara i italienska Milano rapporteras 200.000 personer ha deltagit i manifestationen och bilder från huvudstaden Rom visar ett folkhav utan slut. Den finländska polisen uppskattar att omkring 5.000 personer demonstrerade i Helsingfors, enligt Yle. Omkring 3.000 personer manifesterade i israeliska Tel Aviv och i Budapest fylldes bland annat Kedjebron och platsen framför parlamentet med klimatdemonstranter.

Från Gilgit i den pakistanskkontrollerade delen av Kashmir, en gång ett buddistiskt centrum – i dag ett nav för bergsbestigning och vandring, rapporterades en manifestation. I den lilla orten Damongo i nordvästra Ghana marscherade unga aktivister.

Greta Thunberg i Montréal. Foto: Martin Ouellet-Diotte/AFP

3.000 aktiviteter var planerade till olika platser runt om i världen på fredagen, enligt Fridays for future. Greta Thunberg befann sig i Montréal i Kanada, där också landets premiärminister Justin Trudeau och det gröna partiets ledare Elizabeth May väntades delta i manifestationen. Bara i Kanada var 250 strejker planerade.

FN:s klimatpanel, IPCC, konstaterade i sin rapport i oktober förra året att ”snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke”, krävs för att målen i Parisavtalet ska nås. I samma rapport kartlades den kvarvarande koldioxidbudgeten: Fortsätter utsläppen på samma sätt som i dag, är den globala koldioxidbudgeten för att klara 1,5-gradersmålet slut om 8 år och 95 dagar.