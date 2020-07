100 dagar kvar till valet i USA: Så har presidentmakten förändrats

USA-valet 2020

”Jag är rädd att jag inte har den styrka som krävs för det här jobbet.”

Så sa Franklin D Roosevelt till sin son på valnatten 1932, innan han skulle gå och lägga sig. Roosevelt bad sonen be en bön att gud give honom styrka och vägledning för uppdraget.

En tid senare bad Roosevelt kongressen om hjälp: kunde han möjligen få några assistenter som kunde bistå med en del praktiskt?

88 år senare har presidentämbetet svällt: i organisation, maktanspråk och förväntningar.

Som nyutnämnd presidentkandidat utropade Donald Trump ”I alone can fix it!”, medan jublet steg på Republikanernas konvent, sommaren 2016. Några månader senare medgav Trump att jobbet var svårare än han trott. Att vara president var mer komplicerat, innehöll fler hinder men mindre makt än han föreställt sig.

Den amerikanska presidenten är världens mäktigaste person.

– När konstitutionen utformades diskuterades hur den verkställande makten skulle se ut och man var inte alltid ense. Resultatet blev en president med mer makt än den verkställande makten dittills haft, säger Saikrishna Prakash, professor i juridik vid University of Virginia i Charlottesville och författare till boken ”Living presidency” (Harvard, 2020).

Han fortsätter:

– Grundlagsfäderna var olika oroliga för hur mäktig presidenten borde vara, men även de som inte var särskilt bekymrade hade häpnat om de sett hur stor makt presidenten har i dag.

The Washington Post har i podcasten ”Can he do that?” i flera år undersökt presidentens makt och begränsningar, och svaret på frågan är vanligen ”ja”.

Presidentämbetet har utvecklats sedan det inrättades i samband med att konstitutionen tog form och antogs 1789. Den verkställande makten skulle vara stark och beslutsmässig, men inte så mäktig att en person med maktfullkomliga drag kunde missbruka positionen. USA:s första president George Washington var visserligen barnlös, men ålderskravet för att bli president infördes för att motverka frestelsen att inrätta en ärvd tron.

Inrikespolitiskt är presidentens makt begränsad, och hen måste på de flesta områden ha med sig den lagstiftande kongressen. I utrikesfrågor var svängrummet större – och det har växt: en president kan själv starta krig och beordra militära insatser. Bara fem gånger har en president bett om kongressens godkännande för att gå i krig.

Presidenter har under lång tid knutit allt mer makt till sig. En viktig orsak till det är polariseringen i kongressen – en utveckling som pågått länge, men som sedan 1990-talet gått allt snabbare. I takt med att partierna i kongressen blivit mindre samarbetsinriktade, har presidenten fått svårare att genomföra sin politik. Ett alternativ är att styra med hjälp av dekret, men sådana kan enkelt rivas upp av nästa president. Polariseringen har även medfört att halva kongressen lojalt backar upp presidenten, med följden att kongressens kontrollerande funktion har urholkats. Domstolarna finns kvar som ett sätt att stoppa tveksam maktutövning.

En president anses numera även behöva vara bekväm i en roll som enande landsfader i tider av kris.

Är presidentrollen i dag för stor för någon människa? Ja, anser John Dickerson, journalist på CBS och The Atlantic och författare till ”The hardest job in the world” (2018), där han beskriver presidentens ökade makt. Dickerson pekar bland annat på de skyhöga förväntningar som skapas under valkampanjerna, då kandidaterna lovar guld och lycka åt alla. En nytillträdd president blir dock strax varse att inga skatte- eller sjukvårdssystem kan ändras utan kongressen.

Men vad är rimligt att kräva av en människa? Bör en president inte ägna sig åt färre saker? John Dickerson menar att Donald Trump på ett effektivt sätt har tydliggjort vilka förhoppningar som sätts till en person.

William Antholis, chef för presidentforskningsinstitutet Miller Center, håller inte med om att uppgiften är för tuff:

– Det är ett stort uppdrag, men inte omöjligt. Det absolut svåraste är att välja vad man ska lägga kraften på, och delegera allt annat. Alla vill ha något av en president, och det är inte lätt att lämna ifrån sig makt.

Donald Trumps förtroendesiffror är låga, han ligger just nu under i opinionsmätningarna och kritiseras för hanteringen både av pandemin och protesterna mot rasism. Hans politiska motståndare, inklusive allt fler inom det republikanska partiet, varnar för att Trump undergräver demokratin.

I en intervju i Fox News den 19 juli fick Trump en fråga om hur kan kommer att se tillbaka på åren som president. Han svarade:

– Jag blev orättvist behandlad. Innan jag ens hade vunnit hade de börjat utreda mig, ett gäng skurkar. Det var en olaglig utredning.

Men, fortsatte Trump efter en stund:

– Trots det åstadkom jag mer än någon annan president i historien under de första tre och ett halvt åren.

Och USA:s president har levererat för sina konservativa kärnväljare. Under hans tid i Vita huset har skatterna sänkts och försvarsanslagen ökat; avregleringar har genomförts (inte minst på miljöområdet), abortmotståndarnas positioner har flyttats fram och över 200 federala domare har tillsatts på livstid, inklusive två domare till Högsta domstolen. Han driver en ny utrikespolitisk linje, för ett mer ensamt USA. Många väljare uppskattar detta.

– Det enda man kan vara säker på är att presidentskapet fortsätter att förändras. Varje president vill hitta vägar att få igenom sin agenda, och hen kommer att ha stöd av halva kongressen, säger professor Saikrishna Prakash.