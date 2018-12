Den senaste tiden har Greta Thunberg från Stockholm blivit en global frontfigur för klimatomställning, och inspirerat massor av människor att börja ställa krav på politiker.

Skolelever i flera länder har tagit efter hennes ”fredagsstrejk för miljön”, i Australien gick till exempel skolelever ut och trotsade en direkt uppmaning från premiärminstern.

I Sverige var det demonstrationer på ett hundratal platser.

I dag, måndag, ska Greta Thunberg träffa FN-chefen på klimatmötet i Katowice, efter en specialinbjudan från FN.

”Nu är jag på den långa vägen till Katowice för FN-mötet. På måndag ska jag träffa FN:s generalsekreterare António Guterres.”, skrev hon på Twitter inför mötet.

https://twitter.com/GretaThunberg/status/1068493966839095296

Greta Thunberg har förberett ett tal som hon ska hålla i dag.

Greta Thunberg: Jag har träffat politiker som börjat gråta

I det säger hon bland annat att hon inte är där för att be FN eller politikerna att göra något, eftersom det inte har fungerat hittills.

”Så jag tänker inte be dem om någonting. I stället så kommer jag att be medierna att börja behandla krisen som en kris. I stället kommer jag att be människor runt om i världen att inse att våra politiska ledare har svikit oss. För vi står nu inför ett existentiellt hot och det finns inte längre någon tid att fortsätta på den här vansinniga vägen vi färdas på” säger Thunberg bland annat.

Talet är ett brandtal om rättvisa, och krav på att rika länder går före i nedskärningarna av utsläppen.

Klimatkrisen är redan löst, fortsätter hon senare.

”Det finns de som säger att jag borde gå i skolan i stället. Det finns de som säger att jag borde bli klimatforskare så jag kan 'lösa klimatkrisen'. Men klimatkrisen är redan löst. Vi har redan alla fakta och lösningar. Och varför ska jag studera för en framtid som snart kanske inte finns? Varför ska jag lära mig en massa fakta när den viktigaste faktan helt uppenbarligen inte betyder nånting för vårt samhälle?”