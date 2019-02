Handlingarna lämnades in till en distriktsdomstol i Kalifornien bara dagar efter att Donald Trump utlyste nödläget för att finansiera gränsförstärkningar mot Mexiko.

”Vi stämmer president Trump för att stoppa honom från att ensidigt råna skattebetalare på medel lagligt avsatta av kongressen för folket i våra delstater”, säger Xavier Becerra, delstatens högste juridiske chef, i ett uttalande.

Läs mer: Trump pressar militären att överge Maduro

Utöver Kalifornien, som leder arbetet, ingår Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon och Virginia i koalitionen.

Bild 1 av 2 Kaliforniens delstatsåklagare Xavier Becerra med guvernör Gavin Newsom i bakgrunden. Foto: Rich Pedroncelli/AP Bild 2 av 2 Trumpkritiska demonstranter protesterar mot presidenten i Los Angeles. Foto: Robyn Beck/AFP Bildspel

Sedan tidigare har två andra stämningar riktats mot Trump med anledning av hans utlysande av nationellt katastroftillstånd för att kunna bygga sin mur mot Mexiko. Den progressiva konsumenträttighetsgruppen Public Citizen företräder tre markägare i Texas som skulle påverkas av gränsmuren och liknande Citizens for Responsibility and Ethics kräver justitiedepartementet på dokument som skulle kunna ge Trump juridiskt stöd.

Martin Gelin: Hård rättslig strid väntar om nationella nödläget

Mängder av kritiker från både vänster och höger har påpekat att en mur är både för dyr och ineffektiv i förhållande till de åberopade problemen. Den illegala invandringen har därtill minskat i många år och narkotikasmugglingen sker till överväldigande majoritet vid formella gränsövergångar.

Att Trump dessutom väntat i över två år på att utlysa detta undantagstillstånd är ytterligare argument för att katastrofen inte är på riktigt. Därtill, i samband med beskedet, påpekade han att han inte behövde göra det ”men jag vill hellre göra det mycket snabbare” än att gå den regelrätta vägen via kongressbeslut – något som hans stab fått försöka omtolka för att det inte ska bli till ammunition i de stundande rättsprocesserna.