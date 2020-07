18 personer har gripits vid demonstrationerna i Portland

Black lives-matterdemonstrationerna i Portland i den amerikanska delstaten Oregon har pågått i snart två månader. För knappt två veckor sedan sattes federala styrkor in, vilka har kritiserats för att använda övervåld mot fredliga demonstranter.

Nu har 18 personer som deltagit i demonstrationerna gripits i samband med sammandrabbningar med de federala styrkorna. De anklagas formellt för brott i samband med protesterna.

Fem av de gripna anklagas för angrepp mot federal polis, intrång och för att ha stört ordningen under protester under natten mellan den 21 och 21 juli, meddelar distriktsåklagaren i delstaten. Sju anklagas för annat kriminellt uppförande under samma natt, en av dem för mordbrand. Sex andra anklagas för händelser natten efter.

En utredning är inledd kring uppgifterna om att de federala styrkorna använt övervåld. Det har lett till att en federal domare utfärdat en tillfällig order som hindrar dem från att gripa och använda fysiskt våld mot journalister och observatörer vid protesterna.

Läs mer:

Trots protester – Trump skickar hundratals federala poliser till Chicago

Trump fortsätter skicka federala styrkor – nu till Seattle